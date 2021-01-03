بيير كاردان: مصمم الأزياء الفرنسي الشهير يُدفن بتابوت صممه بنفسه

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دُفن مصمم الأزياء الفرنسي الشهير، بيير كاردان، في مراسم خاصة جرت في مقابر مونمارتر في باريس.

وقد دُفن كاردان، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 98 عاما، مع شريكه السابق أندريه أوليفر، الذي توفي عام 1993.

وكان التابوت الأسود مزينًا بسيف من تصميم كاردان، ويشبه النصل مقصًا متشابكًا مع عين إبرة وبكرة من الخيط.

وولد كاردان باسم بيترو كوستانتي كاردان عام 1922، ثم انتقل من بلاده إيطاليا إلى فرنسا عندما كان طفلاً وأصبح مواطناً متجنسًا.

خلال مسيرته المهنية التي تزيد عن 70 عامًا، أحدث ثورة في الموضة وساعد على الدخول في "عصر ذهبي" لتصميم الأزياء بعد الحرب العالمية الثانية بأسلوبه الحديث.

وأسس كاردان شركته الخاصة للأزياء في عام 1950 وصنع اسمه بتصاميم ذات تصميمات رائدة مثل فستان الفقاعة الأيقوني في عام 1954 ومجموعة أزياء عصر الفضاء في عام 1964.

وأكد أفراد من عائلته وفاته في مستشفى بالقرب من باريس، يوم الثلاثاء الماضي، وقالوا لوكالة فرانس برس إنهم فخورون بـ "طموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طوال حياته".