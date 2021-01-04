وفاة تانيا روبرتس، فتاة بوند وملاك تشارلي، عن عمر يناهز 65 عاما

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعبت روبرتس دور عالمة الجيولوجيا ستايسي ساتون في فيلم "أ فيو تو أ كيل"

توفيت الممثلة الأمريكية تانيا روبرتس، التي اشتهرت بأدوارها في أحد أفلام فيلم جيمس بوند، والموسم الأخير من تشارليز أنغلز، عن عمر ناهز 65 عاما.

وأعلنت وفاتها من قبل صديقها ووكيلها مايك بينغل، الذي وصفها بـ "أجمل شخص قابلته على الإطلاق".

وانهارت روبرتس أثناء تمشية كلابها في 24 ديسمبر/ كانون الثاني، وتم إدخالها مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاتها يوم الأحد، على الرغم من أنه وفقا لمجلة هوليوود ريبورتر، لم يكن الأمر متعلقا بكوفيد - 19.

وولدت فيكتوريا لي بلوم عام 1955، ونشأت في نيويورك قبل أن تنتقل إلى هوليوود عام 1977.

وجاءت استراحتها الكبيرة عندما حلت محل شيلي هاك في تشارليز أنجلز لتنضم إلى جاكلين سميث و شيريل لاد في دور جولي، الملاك الثالث.

وبعد إلغاء العرض، ظهرت في أفلام المغامرات الخيالية مثل "بيست ماستر".

ولعبت أيضا دور بطلة الكتاب الهزلي، شينا، في فيلم عام 1984، الذي رشحها لجائزة "غولدن راسبيري" لأسوأ ممثلة.

وحصلت روبرتس على ترشيح لجائزة رايتزي، عن دور عالمة الجيولوجيا ستايسي ساتون في عام 1985، في فيلم بوند "فيو تو كيل".

واعترفت بأنها كانت "حذرة بعض الشيء" بشأن قبول الدور، لكنها قالت إنه كان من "السخف" رفضه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ظهرت روبرتس في الفيلم إلى جانب السير روجر مور والمغنية غريس جونز

وتضمنت أفلام روبرتس اللاحقة نايت آيس وإنر سانكتوم، وهي أفلام الإثارة التي لم تفعل الكثير لتعزيز حياتها المهنية.

وواصلت لعب دور ميدج بينشوتي في أكثر من 80 حلقة من "ذات 70 شو" بين عامي 1998 و2004.

"محبوبة جدا"

وقال منتجا أفلام بوند، مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي، إنهما "حزينان" لوفاة روبرتس.

وكتبا "لقد كانت محبوبه للغاية وستبقى دائما في ذاكرة عشاق بوند باسم ستايسي ساتون".

كما أشادت بها بريت إيكلاند، التي لعبت دور البطولة أمام السير روجر في فيلم "ذا مان ويذ ذا غولدن غان"، عام 1974.

وكتبت الممثلة السويدية على تويتر "أرقدي بسلام تانيا روبرتس".

وتذكرها دون كوسكاريلي، الذي أخرج فيلم "ذا بيست ماستر"، على أنها "جميلة جدا داخليا وخارجيا".