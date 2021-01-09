مقدم الوثائقيات الشهير ديفيد أتينبارا لن يعود إلى انستغرام

صدر الصورة، Getty Images

يبدو أن السير ديفيد أتينبارا، مقدم الوثائقيات الشهير، قد التقى أخيرا بمخلوق لا يستطيع تكوين صداقات معه - وهو وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي مقابلة مع بي بي سي راديو 1، كشف السير ديفيد أنه لن يعود إلى إنستغرام، بعد تركه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال لمقدم برنامج "بريكفاست شو"، غريغ جيمس: "لدي مشاكل كافية مع المنشورات".

وعلى الرغم من رحلته القصيرة مع مواقع التواصل الاجتماعي، حطّم السير ديفيد، مقدم سلسلة وثائقيات كوكب الأرض، الأرقام القياسية بسرعة اثر انضمامه إلى إنستغرام العام الماضي، مستقطبا الملايين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أتينبارا دخل انستغرام وحطم الأقام القياسية

وأوضح لغريغ: "لقد تم إقناعي... أنّ أقدم رسالة حول الحفاظ على البيئة". وأضاف: "لذلك، انضميت إلى انستغرام لفترة محدودة، لكنني غادرتها الآن. ولا أنوي العودة".

وفي حال أراد أي معجب التواصل مع السير ديفيد أتينبارا، فإنّ مراسلته عبر انستغرام لم تعد خياراً.

وكشف أتينبارا أنه يفضل طرق التواصل القديمة: "أتلقى حوالي 70 رسالة في اليوم!"