زهرة اللوتس الزرقاء: بيع لوحة أصلية نادرة لشخصية "تان تان" بمبلغ 3.2 مليون يورو

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بيعت لوحة أصلية لشخصية "تان تان" بريشة الرسام البلجيكي هيرجيه بمبلغ قياسي بلغ 3.2 مليون يورو (3.9 مليون دولار).

ورُسمت اللوحة باستخدام ألوان الغواش والحبر والألوان المائية، وتظهر شخصية "تان تان" وكلبه "سنووي" مختبئين من تنين داخل جرة خزفية.

وكان من المفترض أن يُستخدم الرسم في غلاف كتاب هيرجيه الخامس بعنوان "زهرة اللوتس الزرقاء"، لكنه رُفض لأسباب تتعلق بتكاليف النسخ.

واستُخدمت نسخة مبسطة من الرسم بدلا منه بعد ذلك.

وباعت دار مزادات "أركوريال" في باريس اللوحة عبر الإنترنت بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون يورو، بالإضافة إلى الرسوم.

وكان من المتوقع بيع اللوحة بمبلغ يتراوح بين 2.2 و2.8 مليون يورو.

وحطمت قيمة اللوحة الرقم القياسي السابق في مجال بيع الأعمال الفنية الخاصة بكتب الرسوم، الذي كان مسجلا في عام 2014 لأحد أعمال هيرجيه. إذ بيعت وقتها لوحة من صفحتين، يعود تاريخها إلى عام 1937، بمبلغ 2.65 مليون يورو شاملة الرسوم.

وكان كتاب "زهرة اللوتس الزرقاء" قد نُشر أول مرة في عام 1936، وهو يحكي قصة رحلة "تان تان" إلى الصين إبان الغزو الياباني عام 1931.

وتقول دار المزادات إن اللوحة كانت هدية لابن ناشر كتب هيرجيه، بيد أن وسائل الإعلام الفرنسية اختلفت بشأن الأمر، إذ قال خبراء إن اللوحة لم تحمل إهداء، بخلاف الأعمال الفنية الأخرى التي أهداها الرسام.

وابتكر هيرجيه، وهو بلجيكي واسمه الحقيقي جورج ريمي، شخصية "تان تان" في عشرينيات القرن الماضي، وترجمت سلسلة الأعمال إلى عشرات اللغات، وتجاوزت المبيعات 200 مليون نسخة.