ليدي غاغا وجينيفر لوبيز تشاركان في مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليدي غاغا وجينيفر لوبيز خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" في عام 2019

تشارك النجمتان ليدي غاغا وجينيفر لوبيز في مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وشاركت غاغا في الحملة الانتخابية لبايدن، وظهرت بصحبته عشية الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تغني غاغا النشيد الوطني خلال مراسم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني. أما لوبيز، التي ساندت بدورها بايدن في الحملة الانتخابية، فستقدم عرضاً موسيقياً منفصلاً.

وبعد انتهاء مراسم التنصيب، سيقدم الممثل توم هانكس برنامجا تلفزيونيا خاصا بمشاركة العديد من النجوم.

ويحمل البرنامج، الذي يستغرق 90 دقيقة، عنوان "الاحتفال بأمريكا"، ويشارك فيه الموسيقيون جون بون جوفي وديمي لوفاتو وجاستن تمبرليك وآنت كليمونس. ويُبث البرنامج عبر قنوات ايه بي سي، وسي بي إس، وسي إن إن، وإن بي سي، وإم إس إن بي سي.

وصدر عن اللجنة المشرفة على تنصيب بايدن أنها سوف "تحتفل ببداية رحلة وطنية جديدة نحو أمريكا موحدة" و"ستُظهر مرونة الشعب الأمريكي وبطولاته والتزامه الموحد بالعمل معا كأمة للتعافي وإعادة البناء".

وظهرت غاغا بجوار بايدن في عام 2016 خلال حملته لمكافحة الاعتداء الجنسي في الجامعات، بينما شاركت لوبيز في محادثة معه عبر الإنترنت في أكتوبر/ تشرين الأول.

وحين يؤدي بايدن اليمين، ستكون العاصمة واشنطن مازالت خاضعة لحالة طوارئ فُرضت عقب اقتحام مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - في السادس من يناير/ كانون الثاني. وسيكون هناك أكثر من 10 آلاف فرد من قوات الحرس الوطني في العاصمة، ونحو 5 آلاف آخرين على أهبة الاستعداد.

وأعلن فريق جو بايدن أن حضور مراسم التنصيب سيكون "محدودا للغاية" بما يتسق مع قواعد التباعد الاجتماعي بسبب وباء فيروس كورونا. وحثّ الفريق الأمريكيين على تجنّب السفر إلى العاصمة.

ولن يحضر دونالد ترامب المراسم بعد اعتراضه على نتائج الانتخابات، ليصبح أول رئيس يغيب عن حفل تنصيب خلفه منذ عام 1869.

من هم نجوم مراسم التنصيب السابقة؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جاكي إيفانكو تغني في حفل تنصيب ترامب

حين أدى دونالد ترامب اليمين قبل أربع سنوات، غنّت نجمة برنامج "أمريكان أيدول" السابقة جاكي إيفانكو (16 عاماً) النشيد الوطني. وأقيم في الليلة التي سبقت يوم أداء القسم حفل موسيقي خاص شارك فيه توبي كيث ولي غرينوود وفرقة الروك "ثري دورز داون".

وفي مراسم تنصيب باراك أوباما لفترة رئاسته الثانية في عام 2013، دُعيت بيونسيه لأداء النشيد الوطني، كما قدم جايمس تايلور عرضا.

وقبل ذلك بأربع سنوات، غنّت أريثا فرانكلين في مراسم تنصيب أوباما للمرة الأولى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيونسيه تغني في حفل تنصيب باراك أوباما لولاية ثانية عام 2013

واستعان جورج دبليو بوش بأفراد عسكريين لأداء النشيد الوطني خلال مرتي مراسم تنصيبه. وغنّت سانتيتا جاكسون، ابنة القس جيسي جاكسون، ومغنية الأوبرا مارلين هورن في حفل تنصيب بيل كلينتون.

وفي عام 1981، غنّت مغنية الأوبرا الهاوية خوانيتا بوكر في أول مراسم تنصيب لرونالد ريغن. وقبل ذلك بأربع سنوات، رافق الناجي من الهولوكوست، كانتور إٍسحق غودفرند، فرقة موسيقى البحرية الأمريكية في مراسم تنصيب جيمي كارتر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مغنية الأوبرا ماريان أندرسون خلال مراسم تنصيب جون إف كينيدي عام 1961

وشارك مغنّي الجّاز إيتال إينيس في مراسم تنصيب ريشارد نيكسون الثانية في عام 1973.