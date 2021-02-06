كريستوفر بلامر: وفاة نجم "صوت الموسيقى" عن عمر 91 عاما

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أضاء كريستوفر بلامر المسرح والشاشة على مدار سبعة عقود

توفي الممثل الكندي كريستوفر بلامر، الذي اشتهر بدور كابتن فون تراب في فيلم "صوت الموسيقى"، عن عمر يناهز 91 عاماً.

وحصل بلامر على جائزة الأوسكار في عام 2012 عن دوره في فيلم "المبتدئون"، ورُشح أيضاً للجائزة عن دوره في فيلم "المحطة الأخيرة" عام 2010 و"كل أموال العالم" في عام 2018.

وحلّ بلامر في الفيلم الأخير، مكان كيفن سبيسي، الذي كان يفترض أن يؤدي دور الملياردير جيه بول غيتي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فاز كريستوفر بلامر بجائزة الأوسكار عام 2012

ولعب بلامر دور كلينغون في فيلم "ستار تريك" السادس، كما لعب دور المذيع التلفزيوني مايك والاس في فيلم "المطلع" عام 1999.

ولعب دور شيرلوك هولمز في فيلم "قتل بمرسوم ملكي"، وظهر مع بيتر سيلرز في فيلم "عودة النمر الوردي".

ووفقا للتقارير، توفي بلامر بسلام في منزله في ولاية كونيتيكت الأمريكية وكانت زوجته إيلين تايلور إلى جانبه.

ويتذكر لو بيت، صديقه منذ فترة طويلة ومديره منذ 46 عاماً، بأنه "رجل غير عادي أحب مهنته واحترمها بشدة".

وقال: "لقد كان كنزاً وطنياً كان يستمتع بشدة بجذوره الكندية". وأضاف: "من خلال فنه وإنسانيته، لمس كل قلوبنا وستستمر ذكرى حياته الأسطورية لجميع الأجيال القادمة. سيكون معنا إلى الأبد".

وقالت شريكة بلامر في فيلم "صوت الموسيقى"، جولي أندروز: "لقد فقد العالم اليوم ممثلاً ماهراً وفقدت صديقاً عزيزاً".

وأضافت: "أقدر ذكريات عملنا معاً وكل الفكاهة والمرح التي شاركناها على مر السنين".

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، إنّ بلامر "أذهل المشاهدين عبر الأجيال".

وقدمت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون تعازيها، مشيدةً "بعمله الرائع منذ الخمسينيات".

ووصف نجم ستار تريك، جورج تاكي، بلامر بأنه "عملاق المسرح والشاشة"، مضيفاً: "الراحة في الموسيقى الأبدية، للكابتن فون تراب".

وعمل الممثل إيدي مارسان مع بلامر في فيلم "The Exception" عام 2016، وقال: "كان الأمر أشبه بمشاهدة محاضرة دراسية من خبير. لم يعد لديه ما يثبته بعد الآن، لذا فقد كان حراً تماماً، لطيفاً، مضحكاً وجميلاً للمشاهدة. فليرقد بسلام".

وقدم إيلجاه وود، نجم سلسلة "سيد الخواتم"، الذي عمل إلى جانب بلامر في فيلم الرسوم المتحركة "9"، تعازيه، قائلاً: "يا له من أسطورة".

وكان لبلامر مهنة متنوعة بين السينما والتلفزيون والمسرح، حيث لعب أدوار البطولة على مسرح برودواي ومع شركة شكسبير الملكية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حصل الممثل هنا في عام 1965 على العديد من الإشادات من زملائه النجوم

ومع ذلك، سيظل معروفاً ومحبوباً إلى الأبد لدوره في فيلم "صوت الموسيقى".

وكان لدى بلامر مشاعر متناقضة تجاه فيلمه الأكثر شهرة. لكنه تصالح مع الفيلم لاحقاً، واصفاً إياه في مذكراته لعام 2008 بأنه "دافئ ومؤثر ومبهج وخالد تماماً".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كريستوفر بلامر مع جولي أندروز عام 2015

وولد آرثر كريستوفر أورمي بلامر في تورنتو في كندا في ديسمبر/كانون الأول من عام 1929، ونشأ في مونتريال كطفل وحيد وعرّفته والدته على الفنون في سن مبكرة.

ودرس في البداية البيانو قبل أن يكرس نفسه للتمثيل، بعد أن قرر أن العزف على البيانو بشكل احترافي "كان منعزلاً للغاية وعملاً شاقاً للغاية".

وظهر لأول مرة في دور مسرحي نيويورك في عام 1954 في "The Starcross Story" إلى جانب الممثلة ماري أستور. وعرضت المسرحية لمرة واحدة فقط - لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المزيد من الأعمال المسرحية ثم أدوار قيادية.

وظهر بلامر في فيلم للمرة الأولى عام 1958 في "Stage Struck"، من إخراج سيدني لوميت. وتم ترشيحه لجائزة توني المسرحية في العام التالي وفاز بالجائزة في النهاية في عام 1974 عن مشاركته في "Cyrano de Bergerac".

وفاز بالجائزة للمرة الثانية في عام 1997 عن أدائه دور زميله الممثل جون باريمور في مسرحية باريمور.

صدر الصورة، Tristar التعليق على الصورة، كريستوفر بلامر في دور جي بول غيتي في فيلم كل أموال العالم

في عام 2017، طلب ريدلي سكوت من بلامر الظهور في فيلم "كل أموال العالم" الذي كان أكمله مع كيفين سبايسي.

وبعد مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد سبيسي، قرر صانعو الفيلم عدم إطلاق الفيلم بأدائه الأصلي.

وقام بلامر بتصوير مشاهده في غضون أيام، ورُشح لاحقاً لجوائز الأوسكار والبافتا والغولدن الغلوب.