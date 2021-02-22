فيروس كورونا: فنانة ترسم على أكياس الشاي خلال الإغلاق العام

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، استخدمت هيث في رسم لوحتها الأولى ثلاثة أكياس شاي مستعملة

عندما لم تجد الفنانة جان هيث أماكن لتخزين لوحاتها التي ترسمها خلال فترة الإغلاق الناجم عن وباء كوفيد-19 طورت طريقة مبتكرة للتحايل على الأمر.

فقد صارت هيث، وهي مدرسة متقاعدة من غريت يارموث في نورفولك ببريطانيا، ترسم أعمالا فنية مصغرة على أكياس الشاي المستعملة.

وقالت: "في البداية كنت أرسم كثيرا خلال الإغلاق الناجم عن وباء كوفيد، وأخزن ما أرسمه في كل مكان بالمنزل حتى نفدت المساحة".

وأثناء البحث عن الإلهام عبر الإنترنت وجدت هيث فنانة أمريكية تستخدم هذه التقنية، وفي أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي قامت بإعداد أفكارها الخاصة باستخدام أكياس الشاي العشبي للرسم عليها.

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، جان هيث ترسم أيضا مكونات الشاي على أكياسه

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، طبعت هيث قصيدة الشاعر وليام وردزورث "إلى فراشة" على كيس شاي ثم رسمت فوقها فراشة

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، كما رسمت أيضا يوم غسيل الملابس وقططا

ووجدت أنها "استمتعت بالتحدي" باستخدام مثل هذا السطح الصغير، وقد أنتجت العشرات من الأعمال الفنية بهذه الطريقة منذ ذلك الحين.

وأضافت هيث قائلة: "بإضافة بقع الشاي إلى الخلفية يخرج بعضها أغمق بكثير، لذلك ينتهي بك الأمر بخلفية عتيقة".

وتابعت قائلة:"ثم أرسم حسب لون الخلفية الموجود بالفعل على أكياس الشاي المستخدمة".

واستطردت قائلة: "أحاول أيضا مطابقة الملصقات مع الألوان لجعلها ممتعة من الناحية الفنية، مثل أكياس شاي الزنجبيل الثلاثة استخدمتها لرسم 3 قطط يميل لون فرائها إلى الحمرة".

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، الفنانة تقف مع إحدى لوحاتها التي رسمتها على كيس لشاي الزنجبيل

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، قالت هيث إن لوحة الوقت كانت مستوحاة من الوقت الإضافي الذي وجده الكثير من الناس أثناء الإغلاق

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، لوحة تصور أبقارا على كيس شاي من نوع يوركشير

صدر الصورة، JAN HEATH التعليق على الصورة، العديد من أعمالها تحتفي بالغاليريهات الفنية وفي هذه اللوحة تقدم شرفة متحف التيت مودرن المطلة على النهر

وقامت هيث التي اعتادت احتساء القهوة سابقا بشراء أكياس شاي بالجملة، كما طلبت من الأصدقاء والعائلة إرسال تلك التي تحمل علامات غير معتادة.

وقالت: "أنا، على ما أعتقد، أعيد تدويرها".