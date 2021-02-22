فيروس كورونا: فنانة ترسم على أكياس الشاي خلال الإغلاق العام
عندما لم تجد الفنانة جان هيث أماكن لتخزين لوحاتها التي ترسمها خلال فترة الإغلاق الناجم عن وباء كوفيد-19 طورت طريقة مبتكرة للتحايل على الأمر.
فقد صارت هيث، وهي مدرسة متقاعدة من غريت يارموث في نورفولك ببريطانيا، ترسم أعمالا فنية مصغرة على أكياس الشاي المستعملة.
وقالت: "في البداية كنت أرسم كثيرا خلال الإغلاق الناجم عن وباء كوفيد، وأخزن ما أرسمه في كل مكان بالمنزل حتى نفدت المساحة".
وأثناء البحث عن الإلهام عبر الإنترنت وجدت هيث فنانة أمريكية تستخدم هذه التقنية، وفي أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي قامت بإعداد أفكارها الخاصة باستخدام أكياس الشاي العشبي للرسم عليها.
ووجدت أنها "استمتعت بالتحدي" باستخدام مثل هذا السطح الصغير، وقد أنتجت العشرات من الأعمال الفنية بهذه الطريقة منذ ذلك الحين.
وأضافت هيث قائلة: "بإضافة بقع الشاي إلى الخلفية يخرج بعضها أغمق بكثير، لذلك ينتهي بك الأمر بخلفية عتيقة".
وتابعت قائلة:"ثم أرسم حسب لون الخلفية الموجود بالفعل على أكياس الشاي المستخدمة".
واستطردت قائلة: "أحاول أيضا مطابقة الملصقات مع الألوان لجعلها ممتعة من الناحية الفنية، مثل أكياس شاي الزنجبيل الثلاثة استخدمتها لرسم 3 قطط يميل لون فرائها إلى الحمرة".
وقامت هيث التي اعتادت احتساء القهوة سابقا بشراء أكياس شاي بالجملة، كما طلبت من الأصدقاء والعائلة إرسال تلك التي تحمل علامات غير معتادة.
وقالت: "أنا، على ما أعتقد، أعيد تدويرها".
وأضافت قائلة:"لا أعرف كم من الوقت ستستمر، لكنها يجب أن تدوم مثل اللوحات المرسومة بألوان الأكريليك".