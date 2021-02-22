متجر "سيكسي تي" للمشروبات في الصين يعتذر عن وصف النساء بأنهن "سلع"

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اعتذرت سلسلة لإنتاج مشروبات شعبية في الصين عن استخدام شعارات جنسية على منتجاتها، بعدما أثارت غضبا واسعا عبر الإنترنت.

ورسم متجر"سيكسي تي" النساء بوصفهن "سلعا" على أحد أكوابه، مضيفا أن الزبائن يمكن لهم اختيار إحدى النساء أثناء انتظار مشروباتهم.

وقال المتجر لاحقا إنه لم يكن ينوي "التقليل من قيمة المرأة".

وأضاف أنه سيسحب مجموعة الأكواب الأخيرة، مضيفا أنه يشعر بـ "خجل شديد" بسبب ابتكاره الجديد.

وطرح متجر "سيكسي تي" مؤخرا مجموعة من "الأكواب بلهجة شانجشا" - وهي لهجة تنتشر بشكل كبير في عاصمة محافظة هيونان. وتفيد التقارير أن سلسلة متاجر المشروبات المشار إليها لديها 270 فرعا هناك.

وتم طبع عبارات محلية مختلفة على الأكواب مثل "جيان لو جي" التي ترمز إلى الحصول على صفقة بسعر زهيد.

ثم يعطي المتجر مثالا على كيفية استخدام العبارة مع الجملة القائلة: "عندما ذهبت لشراء شاي الفقاعات، كان هناك الكثير من الفتيات الجميلات. إذا التقيت فتاة كهذه، فيمكنك إخبار صديقك ـ عقدت صفقة رخيصة".

وانتشرت صورة الكوب على نطاق واسع في موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وايبو" وسرعان ما أثارت الانتقادات.

وقال أحد الأشخاص في مشاركته: "هذا تسويق مبتذل".

وأضاف آخر: "ليست العبارة في حد ذاتها مهينة - ولكن الجملة التوضيحية التي قدمتها الشركة هي المشكلة".

وأردف قائلا: "ألم يرصد الفريق المعني بالتسويق أي خطأ؟".

صدر الصورة، Sexy Tea/Website التعليق على الصورة، تحظى سلسلة متاجر المشروبات "سيكسي تي" بشعبية في الصين

وأصدرت الشركة لاحقا بيانا مطولا تعتذر فيه عن تفسيرها للعبارة.

وقالت: "وضعنا جملة غير لائقة على الإطلاق حتى أن أشخاصا في شانجشا لم يوافقوا عليها...نشعر بخزي كبير. بالتأكيد لم نكن ننوي التقليل من قيمة المرأة".

وتابع "سنسحب فورا الجزء المتعلق بلهجة شانجشا من أكوابنا وندرس جديا هذه الحادثة".

ويشير مستخدمو وايبو إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها متجر "سيكسي تي" عبارات لها إيحاءات جنسية في حملاته التسويقية.