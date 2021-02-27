يوروفيجن: بعد اختيارها لأغنية "الشيطان" قبرص تتعرض لضغوط للانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعقد مسابقة يوروفيجن لهذا العام في هولندا في مايو/ آيار

تعرضت قبرص لضغوط كبيرة للانسحاب من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، بسبب اختيارها لأغنية "الشيطان"، بعد أن هدد متصل مجهول "بإحراق" محطة إذاعة سي واي بي سي الوطنية ( CYBC).

وانتقدت جمعية لمعلمي الدين المسيحي الأغنية التي من المفترض أن تشارك بها قبرص في المسابقة.

وتعرضت الأغنية "إلديابلو" (التي تعني بالإسبانية "الشيطان")، والتي غنتها المغنية اليونانية إيلينا تساغرينو، لانتقادات بسبب عنوانها وكلماتها منذ إطلاقها يوم الأربعاء في جزيرة قبرص، حيث غالبية السكان من المسيحيين الأرثوذكس المتدينين.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن محطة إذاعة، سي واي بي سي، الحكومية أبلغت الشرطة الجمعة بعد تلقيها اتصال من مجهول هدد بـ "حرق المبنى" احتجاجا على الأغنية.

ويقال إن الشرطة تحقق في الحادث.

وأصدرت جمعية تمثل معلمي التربية الدينية في المدارس الثانوية بيانا الجمعة حثت فيه المحطة الحكومية على التخلي عن الأغنية.

وعبرت الجمعية عن "اشمئزازها" من كلمات الأغنية، قائلة إن المغنية "تمدح الشيطان وتكرس حياتها له وتحبه".

وتساءلت الجمعية عن سبب اختيار إذاعة سي واي بي سي لأغنية استفزازية "ذات جودة منخفضة" بدلا من أغنية من شأنها أن تروج لثقافة قبرص في أوروبا.

وقال البيان "لماذا يصعب اختيار فنانين من جزيرتنا يتمتعون بالأخلاق والأداء الجيد ويمكنهم الترويج لثقافتنا وتقاليدنا الموسيقية في المسابقات الدولية؟".

ودافعت محطة سي واي بي سي عن الأغنية في بيان خاص، قائلة إنه قد أسيء تفسير الأغنية من قبل النقاد، وإنها بمثابة مصدر إلهام للأشخاص الغارقين في العلاقات السامة.

وقال مذيع في المحطة إن الأغنية تدور حول "فتاة في علاقة مسيئة مع شخص استغلالي تسميه (إلديابلو) التي تعني الشيطان"، مضيفا أن الأغنية مستوحاة من "الكفاح الأبدي بين الخير والشر".