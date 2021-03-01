يوسف شعبان: من هو نجم الدراما المصرية الذي رحل عن عالمنا متأثرا بفيروس كورونا

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قدم يوسف شعبان شخصيات عدة تحمل أبعادا إنسانية طوال مشواره الفني، ويذكر له الملايين دور محسن ممتاز في "رأفت الهجان" وسيد الدوغري في "عيلة الدوغري" وسرحان البحيري في "ميرامار" وسلامة فراويله في "المال والبنون".

وقد شارك جمهور لفنان الراحل ومحبوه خبر وفاته، عن عمر ناهز 90 عاما، على مواقع التواصل الاجتماعي، متذكرين أبرز أدواره وأعماله الفنية.

فنان "مع سبق الإصرار والترصد"

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة عام 1933، وكان والده مصمم إعلانات شهيرا، وقد كان يوسف راغبا بسبب عشقه للرسم في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكن عائلته سعت لإلحاقه بكلية الشرطة أو الكلية الحربية دون رغبته، واضطر في النهاية للالتحاق بكلية الحقوق إلا أنه سحب أوراقه منها بعد ثلاث سنوات من الدراسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1962.

وبدأ في السينما في ستينيات القرن الماضي مع فيلم "في بيتنا رجل" عام 1961، ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلما.

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها فيلم "معبودة الجماهير"، "ميرامار"، "الثلاثة يحبونها"، و"أم العروسة".

كما شارك الفنان الراحل في حوالي 130 مسلسلا تلفزيونيا من أبرزها "المال والبنون"، "الشهد والدموع"، "العائلة والناس"، "الوتد"، و"رأفت الهجان".

أما عن المسرح، فقد شارك شعبان في نحو 50 عرضا مسرحيا بداية من المسرحية التلفزيوينة "الطريق المسدود"، ثم مسرحية "شيء في صدري"، "أرض النفاق"، "مطار الحب"، وغيرها.

وكان يوسف شعبان يشارك قبل وفاته مباشرة في تصوير مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

حياة مليئة بالتفاصيل

تزوج شعبان عدة مرات أولاها من الفنانة ليلى طاهر عام 1963 ثم انفصل عنها بعد أربع سنوات، وتزوج بعدها من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، لكن سرعان من انفصل عنها أثناء حملها بابنتهما سيناء، وأخيرا تزوج من الكويتية: إيمان خالد الشريعان: التي أنجب منها ابنه مراد وابنته زينب اللذين يعيشان في الكويت.

النقيب

في عام 1997 نجح شعبان في انتخابات نقابة الممثلين ليتولى منصب النقيب، واستطاع خلال فترته النهوض بالنقابة وأنشأ ناديا كبيرا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين، وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، واستطاع أن يستمر في منصبه دورتين متتاليتين، قبل أن يخسر في انتخابات عام 2003 أمام الفنان أشرف زكي.