هاري وميغان: من هو الفنان الملياردير تايلور بيري الذي قدم لهما منزلا في أمريكا؟

صدر الصورة، CBS التعليق على الصورة، مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان مع أوبرا وينفري

كشف دوق ودوقة ساسكس في مقابلتهما التلفزيونية مع أوبرا وينفري أن قطب الإعلام وصناعة الترفيه، تايلور بيري، هو من جهّز بيتا وحماية أمنية في كاليفورنيا في عام 2020 لهاري وميغان بعد قطع الدعم المالي المقدم لهما من العائلة المالكة في بريطانيا.

فمن هو تايلور بيري وكيف أصبح مليارديرا وما هي مسيرته نحو النجاح؟

يعد بيري البالغ من العمر 51 عاما مخرجا سينمائيا وممثلا كوميديا ومنتجا وكاتب سيناريو.

وقد تمكن بفضل أفلامه السينمائية وعروضه التلفزيونية في أن يتقدم إلى مقدمة المشهد الفني الأمريكي ويصبح اسما معروفا في الولايات المتحدة، لا سيما في أوساط الأمريكيين الأفارقة.

واشتهر بيري بسلسلة أفلام "مَديا" التي كتب نصوصها وأخرجها وانتجها وأدى دور الشخصية الرئيسية فيها، وهي "مَديا" امرأة أمريكية أفريقية عجوز، مستعينا بمكياج دقيق وأجزاء جسم صناعية ليبدو في صورة هذه المرأة العجوز التي يقول إنه استلهم شخصيتها من خليط من شخصيتي أمه وعمته.

لم يعلق الملياردير تايلور بيري على كشف هاري وميغان أنه جهز لهما منزلا وحماية

وفي عام 2015 بنى استوديو سينمائيا على مساحة 330 فدانا خارج مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، ما أسهم في جعل المدينة مقصدا لصناع السينما وفنانيها.

وأصبح في العام الماضي ميليارديرا، بحسب القائمة التي تنشرها سنويا مجلة فوربيس لأبرز الأغنياء وأصحاب الملايين في العالم.

وتصدر بيري عناوين وسائل الإعلام قبل أشهر قليلة عندما كشف عن أنه يمر بأزمة منتصف العمر، معلنا انفصاله عن فتاته، جليلة بيكيلي (الموديل والممثلة والمنتجة أيضا)، التي عاش معها لفترة طويلة وأنجب منها طفلته الوحيدة.

وكتب بيري في منشور على صفحته في منصة إنستغرام "أنا في الحادية والخمسين من العمر وأعزب، أنساءل كيف سيبدو الفصل المقبل في حياتي. وبمعزل عن كيفما سيبدو، أقول: أنني سأسير في طريقي مع الرب وأكون أفضل أب وأفضل إنسان يمكن أن أكونه، رافعا رأسي عاليا ومحاولا فِعل ذلك بأفضل ما استطيع".

وأضاف "في عالم ممتلئ بكل هذا الحزن، حاول أن تكون في جانب الخير وأن ترابط هناك".

كيف ساعد بيري هاري وميغان

قدم بيري للزوجين عرضا للسكن، أفادت تقارير بأنه مجاني ومن دون مقابل، في منزل فخم يمتلكه في هوليود، فضل عن استخدام حمايته عند انتقالهما من كندا إلى لوس أنجليس في عام 2020، كما قال دوق ودوقة ساسكس في المقابلة الخاصة على مدى ساعتين مع قناة سي بي أس الأمريكية التي بثت الأحد.

وقال الزوجان إنهما قررا مغادرة كندا بعد أن أصبح موقع البيت الذي عاشا فيه في جزيرة فانكوفر غربي كندا معروفا لجمهور واسع.

وقالت ميغان في المقابلة "لم تكن لدينا خطة" واضحة حينها.

وأضافت "كنا نحتاج إلى بيت، وهو (تايلور بيري) عرض معه استخدام حمايته أيضا. لذا فقد أعطانا فسحة لنحاول خلالها ترتيب ما سنفعله لاحقا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لم يعلق الملياردير تايلور بيري علنيا على كشف هاري وميغان أنه جهز لهما منزلا وحماية في كاليفورنيا

وقال هاري "كان القلق الأكبر عندما كنا في كندا في بيت شخص ما آخر، وأُخبرت، في وقت قصير، بأن الحماية الأمنية سترفع".

وأضاف "لذا فجأة بزغ خاطر في ذهني، (وقلت لنفسي): 'توقف للحظة، قد تغلق الحدود وسترفع الحماية الأمنية عنا، من يعرف كم سيستمر الإغلاق العام (جراء فيروس كورونا)، والعالم يعرف أين نحن، الوضع غير آمن ومن المحتمل أننا ينبغي أن نخرج من هنا'".