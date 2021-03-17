المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو تكشف عن تعرضها للاغتصاب عندما كانت مراهقة

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قالت ديمي لوفاتو إنها تعرضت للاغتصاب في سن المراهقة عندما كانت تعمل لصالح قناة ديزني.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 28 عاما في فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان "الرقص مع الشيطان" أن هذا الشخص لم يواجه أي عواقب بعدما تقدمت بشكوى ضده.

ولم تفصح المغنية عن اسم المعتدي، ماعدا أنها كانت "مضطرة لرؤية هذا الشخص في جميع الأوقات".

واتصلت البي بي سي بقناة ديزني للتعليق على ما قيل.

وتم بث البرنامج الوثائقي في مهرجان "ساوث باي ساوثويست" الافتراضي.

وتقول ديمي لوفاتو في البرنامج نقلا عن مجلة فارييتي ريفيو "تتمثل قصتي في كوني أكشف أن أحد الناس فعل هذا معي ولم يتعرض لأي مساءلة".

وتمضي قائلة: "لزمت الصمت لأنه كان لدي دائما ما أقوله، وقد سئمت من الكلام".

وتتناول سلسلة الوثائقيات المنشورة على يوتيوب قضايا في حياة ديمي لوفاتو مثل الصدمات، والإدمان، وتناولها جرعة زائدة من الأدوية في عام 2018.

وتتحدث عن مزاعم تعرضها للاغتصاب قائلة: "كنا بصدد إقامة علاقة رومانسية لكنني قلت مهلا لن يزيد الأمر على هذا الحد".

ومضت قائلة: "لم يرتدع الطرف الآخر، لقد قام بذلك في كل الأحوال. لقد استوعبت ذلك وقلت لنفسي إنه خطأي لأنني ذهبت معه إلى الغرفة".

وتقول إنها تعرضت لإيذاء النفس واضطرابات الأكل (الشراهة).

وتتحدث أيضا في هذه السلسلة من البرامج الوثائقية عن: "خاتم الوعد" الذي يرتديه بعض النجوم الشباب بما في ذلك هي نفسها وأعضاء فرقة جوناثان براذرز لأغاني البوب كالتزام بممارسة الجنس بعد الزواج.

وتمضي قائلة: "هل يفترض أن أتحدث إلى الناس قائلة إنني أرتدي خاتم الوعد؟ وبعد مرور ستة أشهر على ذلك، يفترض أن أقول، حسنا لقد مارست الجنس بالرغم من أنني تعرضت للاغتصاب؟ بعض الناس لا ينظرون إلى الأمر بهذا الشكل".

وتظهر السلسلة أيضا الضرر الذي لحق بها عندما تناولت كمية زائدة من الأدوية في عام 2018. ونقلت إلى المستشفى بعدما عثر عليها فاقدة للوعي في منزلها بلوس أنجليس.

وقال الأطباء المعالجون آنذاك إن أمامها ما بين 5 إلى 10 دقائق للعيش.

وبعدما تعرضت لثلاث سكتات دماغية ونوبة قلبية، قالت سابقا "أصبت بتلف في الدماغ ولا أزال أشعر بآثار هذا الأمر".

وتشمل الآثار التي شعرت بها عدم وضوح الرؤية، الأمر الذي يعني أنه لا يمكنها قيادة سيارتها كما أن عملية القراءة تصبح صعبة.

وقبل أسابيع من حصول هذه الحادثة، أطلقت أغنية بعنوان "سوبر" كشفت فيها أنها بعد مرور ست سنوات من اليقظة: "لم أعد أشعر أنني صاحية بعد اليوم".

وكانت ديمي سابقا واضحة بشأن صراعها مع الإدمان والشره المرضي، بما في ذلك البرنامج الوثائقي الذي بثه اليوتيوب عام 2017.

واستأنفت ديمي مسيرتها الغنائية خلال توزيع جوائز غرامي وعزفت النشيد الوطني الأمريكي في السوبر بول (مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم) لعام 2020.