آرمي هامر: الممثل الأمريكي متهم بالاغتصاب

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اتُهم الممثل الأمريكي أرمي هامر باغتصاب امرأة في لوس أنجلوس عام 2017.

وأدلت المرأة، البالغة من العمر 24 عامًا والتي تحمل اسم إيفي فقط، بهذه المزاعم في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الخميس.

ونفى هامر (34 عاما) هذه المزاعم. وقال محاميه إن الاتهامات "مثيرة للغضب" وإن هامر "يرحب بفرصة إجلاء الحقائق".

وقالت شرطة لوس أنجلوس لبي بي سي إن هامر مشتبه به في تحقيق اعتداء جنسي فتح في 3 فبراير/ شباط.

وانهارت المرأة التي وجهت الاتهام لنجم هوليوود أثناء قراءة بيان معد حول الادعاءات ضد هامر، المعروف بأفلام من بينها "شبكة التواصل الاجتماعي" و"نادني باسمك".

ماذا زعمت المرأة؟

تحدثت المرأة إلى جانب محامية حقوق المرأة البارزة، جلوريا ألريد، زاعمة أنها قابلت هامر لأول مرة على فيسبوك في عام 2016 عندما كانت في العشرين من عمرها.

وقالت: "لقد وقعت في حبه على الفور".

وزعمت المرأة أنه مع تقدم العلاقة، استخدم هامر "أساليب التلاعب من أجل ممارسة السيطرة عليّ".

وقالت إنه "كان يختبر إخلاصي له، وأخيراً أزال الحدود الخاصة بي وتجاوزها حيث أصبح أكثر عنفاً".

واتهمت المرأة الممثل بإساءة معاملتها "نفسيا وعاطفيا وجنسيا".

وقالت إن الاغتصاب المزعوم حدث في 24 أبريل/نيسان 2017.

قالت: "اغتصبني أرمي هامر لأكثر من أربع ساعات في لوس أنجلوس ، صفعني خلالها رأسي مرارًا بالحائط ، مما أصاب وجهي بكدمات.

وأضافت "خلال تلك الساعات الأربع، حاولت الهرب ولم يسمح لي بذلك. اعتقدت أنه سيقتلني.

وقالت "غادر بعد ذلك دون أي قلق على سلامتي. كنت في حالة صدمة كاملة ولم أصدق أن شخصًا أحبه فعل ذلك بي."

وقالت إن الاغتصاب المزعوم جعلها تفكر في الانتحار، مضيفة أنها شعرت "بذنب كبير" لعدم التحدث علنا قبل ذلك.

ماذا قال محامي هامر ردا على ذلك؟

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وفي بيان أرسل إلى بي بي سي، نفى أندرو بريتلر، محامي هامر، هذه المزاعم.

وقال المحامي إن جميع علاقات هامر مع المرأة كانت "رضائية تمامًا، ونوقشت واتفق عليها مسبقًا، وتشاركية بشكل متبادل".

وأرسل بريتلر إلى بي بي سي صورة من رسائل نصية يُزعم أن المتهم أرسلها تحتوي على تلميحات بالسلوك الجنسي المتطرف. وقال إن هامر رد على المرأة، موضحًا أنه لا يريد الحفاظ على هذا النوع من العلاقة معها.

وأضاف البيان: "إن محاولتها القانونية التي تسعى لجذب الانتباه وتلك التي تفتقر إلى الحكمة لن تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة حصول الضحايا الحقيقيين للعنف الجنسي على العدالة التي يستحقونها".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انسحب هامر من فيلم جديد، Shotgun Wedding، مع الممثلة والمغنية الأمريكية جنيفر لوبيز بعد ما وصفه بـ "هجمات شرسة ومضللة ضدي على الإنترنت".

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وحصل ممثل آخر على دور هامر في الفيلم. كما ترك هامر "العرض"، وهو مسلسل درامي حول إنتاج وصناعة فيلم "العراب".