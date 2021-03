برتراند تافيرنييه: المخرج الفرنسي الشهير يرحل عن 79 عاما

ومن أشهر أفلامه "صانع الساعات" The Clockmaker (1974) و"حوالي منتصف الليل" Round Midnight (1986) و"الحياة ولا شيء سواها" Life and Nothing But (1989).