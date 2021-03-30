عقد جديد "بعشرات ملايين الدولارات" مع كاتب لعبة العروش

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Alberto E. Rodriguez التعليق على الصورة، الكاتب متوسطاً فريق المسلسل الشهير عام 2013

وقّع الكاتب جورج ر. ر. مارتن، اتفاقاً مع شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بقيمة "عشرات ملايين الدولارات"، تطوير محتويات جديدة.

ويمتد العقد بين مبتكر عالم "لعبة العروش" والقناة لمدة خمس سنوات، ويشمل عدّة مشاريع منها ما هو مقتبس عن كتبه.

حقّقت القناة بفضل المسلسل، المأخوذ عن سلسلة مارتن الروائية "أغنية الجليد والنار"، أرقام مشاهدات قياسية حول العالم، وأكثر من خمسين جائزة "إيمي" لمواسمه الثمانية بين عامي 2011 و2019.

حالياً، يعمل مارتن على اقتباس تلفزيوني جديد بعنوان "بيت التنين"، تدور أحداثه قبل ثلاثة قرون من أحداث المسلسل الأصلي، ومن المقرر طرحه في عام 2022.

وذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر" المتخصصة أن العقد الجديد يشمل إنتاج قصة الملكة المحاربة نيميريا التي هيمنت لألف عام قبل أحداث "غايم أوف ثرونز"، إلى جانب سلسلة رسوم متحركة لم تحدد معالمها بعد، ومسلسلات أخرى.

وأعلنت مجموعة "وورنر ميديا" المالكة لـ"اتش بي أو" في بيان لوكالة فرانس برس، أن المؤلف وقع "عقداً شاملاً بهدف تطوير محتوى لحساب القناة وخدمة الفيديو على الطلب المتفرعة منها.

وأكدت المجموعة في بيانها أن الكاتب سيكون جزءا من فريق إنتاج لمشروعين تعد لهما "إتش بي أو" مستوحيين من أعمال روائية خيالية لكاتبيْن آخرين.

كذلك يشارك مارتن في مشروع لحساب "نتفليكس" مقتبس من إحدى أولى رواياته بعنوان "ملوك الرمال".