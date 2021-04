نايكي تفوز بدعوى "حذاء الشيطان" الذي يحتوي على دم بشري

قبل 21 دقيقة

وطرحت المجموعة الحذاء، الذي يحمل اللونين الأسود والأحمر، يوم الاثنين، بالتزامن مع إصدار أحدث أغنية للمغني ليل ناس إكس، بعنوان: مونتيرو (ادعني باسمك) Montero (Call Me By Your Name).