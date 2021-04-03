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مجموعة من الناس تشاهد تدفق الحمم البركانية من بركان بالقرب من العاصمة الإيسلندية ريكيافيك. بدأت الحمم البركانية في التطاير من خلال صدع في جبل فاغرادالسفيال في 19 مارس/ آذار، في أول ثوران من نوعه منذ أكثر من 800 عام.