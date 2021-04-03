حول العالم بالصور: أحد الشعانين ومهرجان هولي الهندوسي واستئناف الملاحة بقناة السويس

مجموعة مختارة من الصور الإخبارية التقطت حول العالم هذا الأسبوع.

إحدى العاملات في القطاع الصحي

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العائلات الثكلى ترسم القلوب على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز في لندن، تخليدا لذكري أولئك الذين ماتوا بفيروس كورونا.

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إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن التي جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى إغلاق القناة - أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم - لمدة أسبوع تقريبا. تظهر السفينة محملة بالحاويات ويبلغ ارتفاعها 400 متر.

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مجموعة من الناس تشاهد تدفق الحمم البركانية من بركان بالقرب من العاصمة الإيسلندية ريكيافيك. بدأت الحمم البركانية في التطاير من خلال صدع في جبل فاغرادالسفيال في 19 مارس/ آذار، في أول ثوران من نوعه منذ أكثر من 800 عام.

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عائلة جورج فلويد ومحاميها بن كرامب والقس آل شاربتون يجثون على ركبهم خلال اليوم الأول لمحاكمة ضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين بتهمة قتل فلويد في مايو/ آيار الماضي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

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مهرجان هولي الهندوسي السنوي في مدينة جودبور الهندية، حيث يحتفل الناس بنثر ورمي المساحيق الملونة احتفالا ببداية الربيع وانتصار الخير على الشر.

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متظاهرون يسدون مسارات الترام خلال احتجاج في مدينة مانشستر البريطانية ضد مشروع قانون الشرطة والجريمة الحكومي. التظاهرات المناهضة لمشروع القانون عمت عددا من البلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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قس يقف على ظهر شاحنة صغيرة أثناء زيارته لأحياء القليعة بلبنان في أحد الشعانين.

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مواطنون ينتظرون حافلة قبل بدء ساعات حظر التجول في العاصمة الكينية نيروبي. فُرض الحظر بعد أن قفز معدل الإصابة بفيروس كورونا من 2 ٪ إلى 22 ٪ بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار من هذا العام.

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أم وابنتها تتمتعان بالطقس الدافئ في حدائق كيو، جنوب غربي العاصمة البريطانية لندن. إذ شهدت أجزاء من المملكة المتحدة ثاني أكثر أيام شهر مارس/ آذار دفئا على الإطلاق، وبلغت درجات الحرارة 24.5 درجة مئوية، بعد يوم من بدء تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا.

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نمر يلعب في الماء في حديقة حيوان في مدينة شيانغ ماي، تايلاند.