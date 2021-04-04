مغني الراب دي إم إكس في حالة صحية حرجة إثر أزمة قلبية

قبل ساعة واحدة

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أعلن محامي مغني الراب والممثل الأمريكي، دي إم إكس، أنه نقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقال ماري ريتشمان لوسائل إعلام أمريكية إنه لا يعلم إذا ما كانت هذه الأزمة الصحية نتجت عن جرعة زائدة من المخدرات.

وكان المغني الشهير يعاني من تعاطي المخدرات بشكل معروف، وقضى عدة سنوات في محاولات مختلفة للتوقف عن التعاطي.

ويعد دي إم إكس من أساطير موسيقى الهيب هوب، وقد تعامل مع فنانين كبار مثل جاي زي وجا رول إيف.

وتحيط أسرة المغني البالغ من العمر 50 عاما بسريره في المستشفى في نيويورك.

وقضى المغني عدة سنوات في السجن بعد إدانته بعدة تهم منها الإساءة للحيوانات والقيادة المتهورة وحيازة المخدرات والأسلحة.

وفي عام 2018 كان محط اهتمام وسائل الإعلام بعدما قام بتشغيل إحدى أغانيه في المحكمة أثناء نظر القاضي في قضية كان متهما فيها بالتهرب من الضرائب.

وبعدما استمع القاضي للأغنية قال إن دي إم إكس رجل طيب وحكم بسجنه لمدة عام.