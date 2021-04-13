كيم كارداشيان وكاني ويست يتفقان على حضانة مشتركة لأطفالهما بعد الطلاق

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اتفقت كيم كارداشيان وكاني ويست على الحضانة المشتركة لأطفالهما الأربعة بعد الطلاق.

وتطابقت البيانات في الوثائق التي قدمها ويست للمحكمة مع تلك الواردة في طلب الطلاق الذي تقدمت به كارداشيان في 19 فبراير/ شباط لإنهاء زواج دام نحو سبع سنوات.

وفي الوثائق التي قدمها مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع، اتفق الاثنان على ضرورة إنهاء الزواج بسبب خلافات غير قابلة للحل.

واتفقا أيضا على أن كلا منهما ليس بحاجة لإعالة من الآخر.

وللزوجين بنتان: نورث (7 أعوام) وشيكاغو (3 أعوام)، وولدان: ساينت (5 أعوام) وسالم الذي سيبلغ الثانية الشهر القادم.

وبحسب الوثائق المقدمة من كارداشيان، احتفظ كل من الزوجين بممتلكاته منفصلة عن الآخر خلال الزواج، وذلك بموجب اتفاق سابق.

يذكر أن الاثنين بين الأزواج الأكثر شهرة في العالم، وكلاهما يتمتع بدرجة كبيرة من النجاح في مجال عمله، وكان زواجهما واحدا من الزيجات التي حظيت بأكبر متابعة في العقود القليلة الماضية.

ووجدت كارداشيان (40 عاما) طريقها إلى الشهرة في 2007 كبطلة لمسلسل من فئة تلفزيون الواقع عن عائلتها بقناة "إي" E!. ومنذ ذلك الحين، يتمتع المسلسل بشعبية واسعة. ويترقب جمهور المسلسل الموسم الحادي والعشرين والأخير منه العام المقبل.

كما حققت نجاحا في قطاعات أعمال أخرى، من تطبيقات الهواتف الذكية وحتى مستحضرات التجميل. وفي الأسبوع الماضي، انضمت كارداشيان إلى قائمة المليارديرات.

أما ويست (43 عاما)، فهو من أبرز نجوم موسيقى الراب، واشتهر بعدد كبير من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا حول العالم، مثل "غولد ديغر". كما حقق نجاحا في مجال تصميم الأزياء.

وفي العام الماضي، أعلن ويست ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، لكن لم يحالفه التوفيق. وأثناء حملته الانتخابية، صدرت عنه تصرفات غريبة، وهو ما دفع كارداشيان إلى التحدث عن الأمر.