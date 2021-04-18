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في مدينة هاريدوار الهندية، يشارك الناغا سادهو أو رجال الدين الهندوس في أحد أضخم التجمعات الدينية حول العالم - مهرجان كومبه ميلا. وتتواصل شعائر المهرجان مدة شهرين، ويقدم ملايين الحجاج على الاستحمام في نهر الغانج، بنيّة التطهر من الآثام والفوز بالخلاص.