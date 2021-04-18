نعرض هنا باقة صور فوتوغرافية معبّرة من حول العالم وردت في ثنايا الأخبار هذا الأسبوع ...
صدر الصورة، AJENG DINAR ULFIANA / REUTERS
مع مراعاة التباعد الاجتماعي، نساء يقمن الصلاة في استقبال شهر رمضان المعظم، بمسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
صدر الصورة، DANISH SIDDIQUI / REUTERS
في مدينة هاريدوار الهندية، يشارك الناغا سادهو أو رجال الدين الهندوس في أحد أضخم التجمعات الدينية حول العالم - مهرجان كومبه ميلا. وتتواصل شعائر المهرجان مدة شهرين، ويقدم ملايين الحجاج على الاستحمام في نهر الغانج، بنيّة التطهر من الآثام والفوز بالخلاص.
صدر الصورة، KEREM YUCEL / AFP
متظاهرون يجثون أمام عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية التي شهدت خروج مظاهرات إثر مقتل شاب أسود في العشرين من عمره برصاص الشرطة يوم 11 أبريل/نيسان.
صدر الصورة، ANDREW MILLIGAN / PA MEDIA
عناصر من الفرقة 105 في المدفعية الملكية البريطانية تطلق 41 طلقة تكريما لدوق إدنبره، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية مدة 73 عاما، والذي توفي في التاسع من أبريل/نيسان الجاري عن 99 عاما.
صدر الصورة، ERNESTO BENAVIDES / AFP
نائم في انتظار أن يأتي دوره لملء اسطوانات الأكسجين بمنطقة فيلا إل سلفادور، بضواحي ليما عاصمة بيرو. ويضطر أقارب مرضى كوفيد-19 إلى البحث عن اسطوانات الأكسجين في السوق السوداء، في ظل ما تشهده البلد من نقص في اسطوانات الأكسجين.
صدر الصورة، HUGH HASTINGS / GETTY IMAGES
في بار بمدينة فالموث جنوب غربي إنجلترا تستمتع هذه المرأة بالشراب بعد أن خففت السلطات قيود الإغلاق بسبب كورونا. وعادت البارات، والحدائق العامة، والمحال التجارية، وصالات الألعاب الرياضية، وصالونات الحلاقة إلى فتح أبوابها للجماهير للمرة الأولى بعد شهور من الإغلاق.
صدر الصورة، ALEXANDRE MENEGHINI / REUTERS
النمر البنغالي غارفيلد مكشّرًا عن أنيابه في حديقة الحيوان الوطنية بـ كوبا. وغارفيلد أبٌ حديث لأربعة أشبال، بينهم نمر أبيض نادر المثال.
صدر الصورة، MARCO LONGARI / AFP
امرأتان تكدّان في تكسير حجارة على جانب طريق في العاصمة التشادية إنجامينا. نساء كثيرات في المدينة تقضين 12 ساعة يوميا في تكسير حطام جدران منازل مهدمة أملاً في بيعها مجددا كمواد لبناء منازل جديدة.
صدر الصورة، NARINDER NANU / AFP
شابات تؤدين رقصة البانغرا الشعبية على تخوم مدينة أمريتسار الهندية، وذلك تكريزًا لمهرجان "فيساكي" السنوي، والذي يواكب قدومه موسم الحصاد في إقليم البنجاب، ويحتفل المهرجان بتأسيس قواعد الـ"خالسا" عام 1699، ويعدّ الـ فيساكي أحد أهم الأعياد في التقويم السيخي.
صدر الصورة، FINNBARR WEBSTER / GETTY IMAGES
هبوط صخري ضخم يقطع الطريق بين منطقتَي سيتاون وإيب بيتش على الساحل الغربي لإنجلترا. والسلطات تحذر من مزيد من الهبوطات المتوقعة وتحث الناس على الابتعاد عن المرتفعات الصخرية.