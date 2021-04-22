التصوير الفوتوغرافي: صورة جوية لحديقة زهور خاصة تفوز بمسابقة الجمعية الملكية للبستنة
حققت صورة التقطت من الجو بطائرة مسيرة لحديقة زهور في منطقة ساري بإنجلترا عددا قياسيا من المشاركات، الأمر الذي جعلها تفوز هذه السنة بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تنظمها الجمعية الملكية للبستنة.
وأُعلِن أن أوليفر ديكسون فاز بالجائزة بعدما التقطت طائرة مسيرة صورة لحديقة الزهور الخاصة به في متنزه لوسيلي بإنجلترا.
وقال كريس يانغ الذي يرأس لجنة التحكيم: "أوليفر ديكسون لا يحتفي فقط بكل الأشياء ولكن التناسق الذي تحظى به صورته يجعلها ممتعة للعين".
وأُعلن أن جاك سيدجويك هو الفائز بالجائزة، في صنف المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، المتعلقة بالزهور المثيرة للخيال، والملتقطة في حديقة هارلو كار بمنطقة نورث يوركشاير.
وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على الصورة التي التقطها سيدجويك وهي تجمع بين ثلاث صور التقطت في يوم صيفي ماطر، بفضل "أصالتها، ودرجة عالية من الإبداع والتجريب".
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وقال عضو لجنة التحكيم، ريتشارد بلوم، إن المشاركات تتسم "بالتنوع الذي يميز الصور المشاركة في المسابقة، والروعة، وبعض المشاركات تتسم بالإبداع الحقيقي، والبهجة، وأحيانا الفكاهة".
وأضاف قائلا:"لا شك أن (العمل) يأتي على نحو ما في إطار الجهود الهادفة إلى احتواء الوباء والإغلاق، ولكن أيضا إدخال فئات جديدة متعلقة بالبستنة الداخلية المبدعة، والتي منحت المصورين فرصة أكبر لكي يصبحوا مبدعين في إطار الحدود المسموح بها".
أسماء الفائزين بفئات أخرى من المسابقة:
مرحبا بالحياة البرية: الحمام، أنغيلا روجزر من اليونان.
النباتات: زهرة حبة البركة على ضوء المساء من كانتربيري في منطقة "كانت" بالمملكة المتحدة.
ماكرو: نبات كاكتوس، صورة التقطتها ديبي أرمسترونغ، بانكوك، عاصمة تايلاند.
إبداع: نبات الخشخاش لجيوسيبي بونالي، شمالي إيطاليا.
البستنة الداخلية: تمضية الوقت مع حاوية زجاجية للنباتات، لِويراسينغ تيلان، كولومبو، عاصمة سيريلانكا.
وسائل التواصل الاجتماعي، هناء منتصف الصيف، كلوديا كوب، ألمانيا.
الفائزون تحت سن 18 عاما، طائر العنقاء، سابتارشي جاين، غربي البنغال، الهند.