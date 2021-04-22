التصوير الفوتوغرافي: صورة جوية لحديقة زهور خاصة تفوز بمسابقة الجمعية الملكية للبستنة

قبل 26 دقيقة

حققت صورة التقطت من الجو بطائرة مسيرة لحديقة زهور في منطقة ساري بإنجلترا عددا قياسيا من المشاركات، الأمر الذي جعلها تفوز هذه السنة بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تنظمها الجمعية الملكية للبستنة.

وأُعلِن أن أوليفر ديكسون فاز بالجائزة بعدما التقطت طائرة مسيرة صورة لحديقة الزهور الخاصة به في متنزه لوسيلي بإنجلترا.

صدر الصورة، Oliver Dixon

وقال كريس يانغ الذي يرأس لجنة التحكيم: "أوليفر ديكسون لا يحتفي فقط بكل الأشياء ولكن التناسق الذي تحظى به صورته يجعلها ممتعة للعين".

وأُعلن أن جاك سيدجويك هو الفائز بالجائزة، في صنف المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، المتعلقة بالزهور المثيرة للخيال، والملتقطة في حديقة هارلو كار بمنطقة نورث يوركشاير.

صدر الصورة، Jack Sedgwick

وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على الصورة التي التقطها سيدجويك وهي تجمع بين ثلاث صور التقطت في يوم صيفي ماطر، بفضل "أصالتها، ودرجة عالية من الإبداع والتجريب".

وقال عضو لجنة التحكيم، ريتشارد بلوم، إن المشاركات تتسم "بالتنوع الذي يميز الصور المشاركة في المسابقة، والروعة، وبعض المشاركات تتسم بالإبداع الحقيقي، والبهجة، وأحيانا الفكاهة".

وأضاف قائلا:"لا شك أن (العمل) يأتي على نحو ما في إطار الجهود الهادفة إلى احتواء الوباء والإغلاق، ولكن أيضا إدخال فئات جديدة متعلقة بالبستنة الداخلية المبدعة، والتي منحت المصورين فرصة أكبر لكي يصبحوا مبدعين في إطار الحدود المسموح بها".

أسماء الفائزين بفئات أخرى من المسابقة:

مرحبا بالحياة البرية: الحمام، أنغيلا روجزر من اليونان.

صدر الصورة، Angela Rogers

النباتات: زهرة حبة البركة على ضوء المساء من كانتربيري في منطقة "كانت" بالمملكة المتحدة.

صدر الصورة، Molly Hollman

ماكرو: نبات كاكتوس، صورة التقطتها ديبي أرمسترونغ، بانكوك، عاصمة تايلاند.

صدر الصورة، Debbie Armstrong

إبداع: نبات الخشخاش لجيوسيبي بونالي، شمالي إيطاليا.

صدر الصورة، Giuseppe Bonali

البستنة الداخلية: تمضية الوقت مع حاوية زجاجية للنباتات، لِويراسينغ تيلان، كولومبو، عاصمة سيريلانكا.

صدر الصورة، Weerasinghe Tilan

وسائل التواصل الاجتماعي، هناء منتصف الصيف، كلوديا كوب، ألمانيا.

صدر الصورة، Claudia Gaupp

الفائزون تحت سن 18 عاما، طائر العنقاء، سابتارشي جاين، غربي البنغال، الهند.