مشاهد وصور للقمر الوردي العملاق الذي أضاء السماء حول العالم

قبل 34 دقيقة

شهدت ليلة الاثنين اكتمال القمر الرابع لعام 2021 ، ما يسمى بـالقمر الوردي العملاق Pink Supermoon.

وقد التقط المصورون الحدث القمري إلى جانب المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الشهيرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ظهر التمثال الذهبي لفكتوريا على قمة عمود النصر في برلين بألمانيا وكأن هالة ضوئية تحيطه بينما كان القمر يضيء خلفه.

وبدا القمر العملاق لشهر أبريل كبيرا ومشرقا في السماء بسبب قربه من الأرض، حيث يمر على مسافة 360 ألف كيلومتر من كوكبنا.

وسمي قمر هذا الشهر بـ"القمر الوردي العملاق" على اسم زهور وردية تسمى "فلوكس" الأرض البرية، والتي تتفتح في أوائل الربيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

القمر المكتمل في شهر أبريل/ نيسان هو الأول من بين قمرين عملاقين في عام 2021، إذ سيكون الثاني في 26 مايو/ آيار المقبل .

إليكم بعض الصور من جميع أنحاء العالم.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، منظر ارتفاع القمر العملاق فوق تلفريك خط طيران الإمارات في لندن.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، منظر الأغنام وهي ترعى حول ستونهنج بالقرب من أمسبري في بريطانيا، تحت القمر المتوهج.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، صنع القمر العملاق مشهدا جويا مقابل قلعة مو كوب فولي في مدينة تشيشاير، المملكة المتحدة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدا تمثال الحرية في مدينة نيويورك الأمريكية وكأن عليه تاج من الضوء بينما ارتفع القمر العملاق في السماء.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شَكّل أفق نيويورك ومبنى إمباير ستيت مقدمة رائعة لاكتمال القمر.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، منارة نابل في كيب نيديك في يورك، مين، الولايات المتحدة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، شوهد القمر الوردي العملاق جوار تمثال على جسر تشارلز الشهير في براغ، عاصمة جمهورية التشيك.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، القمر الوردي العملاق يرتفع خلف تمثال آخر على جسر تشارلز في براغ ، جمهورية التشيك.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، منظر مظلل لطائر لقلق ينظف ريشه وهو يقف فوق بيضته في قرية رزانيسينو بالقرب من سكوبي في جمهورية مقدونيا الشمالية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تجمعت طيور النورس على أعمدة الإنارة بجانب مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بدا القمر الوردي العملاق بلون برتقالي خفيف عند رؤيته من جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في باريس، شوهد القمر قبالة برج إيفل وتماثيل بيغاسوس على جسر بونت الإسكندر الثالث.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مدينة لوريان، في غرب فرنسا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أضاء البخار بواسطة الضوء المنعكس من القمر العملاق في منشأة ليثرز الحرارية بالقرب من كاليباتريا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في روما، إيطاليا، اختار مصور تمثالا في فيتوريانو كخلفية للقمر الوردي العملاق.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، هافانا، كوبا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أضاءت المباني السكنية في تشونغتشينغ، الصين، جراء ضوء القمر العملاق المرتفع فوقها.