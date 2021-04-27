مشاهد وصور للقمر الوردي العملاق الذي أضاء السماء حول العالم
شهدت ليلة الاثنين اكتمال القمر الرابع لعام 2021 ، ما يسمى بـالقمر الوردي العملاق Pink Supermoon.
وقد التقط المصورون الحدث القمري إلى جانب المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الشهيرة.
وبدا القمر العملاق لشهر أبريل كبيرا ومشرقا في السماء بسبب قربه من الأرض، حيث يمر على مسافة 360 ألف كيلومتر من كوكبنا.
وسمي قمر هذا الشهر بـ"القمر الوردي العملاق" على اسم زهور وردية تسمى "فلوكس" الأرض البرية، والتي تتفتح في أوائل الربيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
القمر المكتمل في شهر أبريل/ نيسان هو الأول من بين قمرين عملاقين في عام 2021، إذ سيكون الثاني في 26 مايو/ آيار المقبل .
إليكم بعض الصور من جميع أنحاء العالم.