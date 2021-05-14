حلقة لم الشمل من "فرندز" تعرض نهاية الشهر الحالي

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استمر عرض المسلسل لعشرة أجزاء كان آخرها في عام 2014

أخيراً وبعد طول انتظار، تحدد موعد بثّ حلقة لم الشمل من المسلسل الأمريكي الشهير "فرندز".

وكان وباء كورونا قد حال دون تمكّن فريق عمل المسلسل من التصوير، في الموعد المحدد سابقاً، إلى أن بات ذلك متاحاً الشهر الماضي.

وسيكون العرض متوفراً على خدمة إتش بي أو ماكس، ابتداءً من 27 مايو/أيار الجاري.

ويعدّ "فرندز" أحد أشهر المسلسلات التي تعتمد كوميديا الموقف، وبدأ عرضه في حقبة التسعينيات واستمر حتى عام 2004.

واستطاع المسلسل المكون من عشرة أجزاء، اجتذاب جيل جديد من المشاهدين خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل إعادة بثه على نتفليكس، حيث لا زال يحقق مشاهدات عالية خصوصاً بين المستخدمين العرب.

وتمكنت شبكة إتش بي أو ماكس من الحصول على حقوق ملكية كل أجزاء مسلسل "الأصدقاء"، مقابل مبلغ 425 مليون دولار أمريكي.

ويشارك في عرض لم الشمل أبطال المسلسل الستة جميعاً: ماثيو بيري، وجنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر.

وسيشاركهم في الحلقة الخاصة نجوم آخرون بينهم ماغي ويلر، وجيمس مايكل تايلر، وريز ويذرسبون، وتوم سيليك، وإليوت غولد، وكريستينا بيكلز، وليدي غاغا.

وبثّ الإعلان الترويجي لحلقة لم الشمل قبل ساعات على مواقع التواصل، ويظهر فيه نجوم المسلسل يمشون متشابكي الأيدي على إيقاع أغنية مقدّمة العمل الشهيرة.

وفي ختام الإعلان، تظهر عبارة "التأم شمل الأصدقاء مجدداً".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التئام شمل "الأصدقاء" في عرض مرتجل قريبا

وبدأت التكهنات عن هذا العرض الاستثنائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وكان مقرراً بثّه في مايو/أيار 2020، لكن وباء كوفيد-19 حال دون خروجه في موعده.

وبدأ تصوير العرض الشهر الماضي في نفس أماكن تصوير العمل الأصلي، في ستوديوهات وارنر بروس، في مدينة بوربانك، في ولاية كاليفورنيا، أمام جمهور من المشاهدين.