لوحة بيكاسو "امرأة جالسة قرب نافذة" تباع بأكثر من مئة مليون دولار في مزاد بنيويورك

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لوحة امرأة جالسة قرب نافذة (ماري-تريز) هي خامس عمل فني لـبيكاسو يباع بأكثر من مئة مليون دولار

بيعت لوحة للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو بأكثر من مئة مليون دولار في مزاد بنيويورك.

وتعدّ هذه هي المرة الخامسة التي يباع فيها عمل للرسام والنحات بيكاسو بمبلغ مكون من تسعة أرقام.

واشترى أحد جامعي التحف الفنية لوحة "امرأة جالسة قرب نافذة (ماري-تريز)" مقابل مبلغ 103.4 مليون دولار الخميس بعد 19 دقيقة فقط من عرضها في دار مزادات كريستيز في نيويورك.

وقالت الدار الرائدة في مزادات الأعمال الفنية إن اللوحة قيّمت بـ 90 مليون دولار، أما باقي المبلغ فهو قيمة رسوم وعمولات. وكانت الدار تتوقع أن تباع لوحة بيكاسو بـ 55 مليون دولار فقط.

ويؤشر هذا الرقم الكبير على رواج سوق الأعمال الفنية، مما يبعث على الارتياح بعد عام من عدم اليقين في ظل وباء كورونا.

وقالت بوني برينان، رئيسة دار مزادات كريستيز في الولايات المتحدة، إن نجاح معرض الخميس "مؤشر على عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل حقيقي، ورسالة مفادها أن سوق الفنون عادت إلى مسارها".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، لوحة بيكاسو "نساء الجزائر" بيعت بـ 179 مليون دولار عام 2015

كما يؤكد نجاح المعرض استمرار ما تحظى به أعمال بيكاسو من أهمية وشعبية.

وقد ولد الفنان الإسباني عام 1881 وتوفي عام 1973.

وكانت لوحة "امرأة جالسة قرب نافذة"، والتي تصوّر شابة تدعى ماري-تريز والتر، قد بيعت قبل ثماني سنوات في مزاد بـلندن مقابل 44.8 مليون دولار - أي بأقل من نصف المبلغ الذي حققته الخميس.

وهذه هي المرة الخامسة التي يباع فيها عمل لبيكاسو بأكثر من مئة مليون دولار، وهو ما لم يتحقق إلا لعدد قليل جدا من الفنانين بينهم الأمريكي جاكسون بولوك، والهولندي فينسنت فان جوخ، والإنجليزي فرنسيس بيكون.

وتتصدر لوحة "نساء الجزائر" قائمة أغلى مبيعات أعمال بيكاسو الفنية، بمبلغ 179.4 مليون دولار عام 2015.

وكانت آخر لوحة فنية بيعت بأكثر من مئة مليون دولار هي لوحة "أكوام القش" للرسام الفرنسي كلود مونيه والتي أنجزها عام 1890 واقتناها أحد جامعي التحف الفنية مقابل 110.7 مليون دولار في نيويورك عام 2019.