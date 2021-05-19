كيف يتصور أبطال مسلسل "فريندز" الشهير شخصياتهم الآن؟

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قدم نجوم مسلسل "فريندز" الكوميدي المحبوب أفكارهم حول تطور شخصياته وما ستقوم به، قبل حلقة لم الشمل التي ينتظرها الجميع.

ويعتقد مات ليبلانك أن جوي سيمتلك الآن سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة، بينما تعتقد جينيفر أنيستون أن راتشيل ستصبح صاحبة خط أزياء خاص بها.

وقال ماثيو بيري لمجلة بيبول إن تشاندلر سيكون الآن "أبًا رائعًا وكاتبًا كوميديًا".

وتحدثت مجلة "بيبول" إلى نجوم المسلسل قبل أسبوع من عرض حلقة لم الشمل الجديدة.

وسجل الممثلون الستة الرئيسيون في المسلسلة الحلقة الخاصة في أبريل/نيسان الماضي، وسيعرض على قناة إتش بي أو ماكس في الولايات المتحدة في 27 مايو/أيار.

واستمر عرض مسلسل "فريندز" من 1994 إلى 2004 وحظي بشعبية عالمية وقدم الشهرة والنجومية لأبطاله، ولكنهم حتى تصوير هذه الحلقة رفضوا أن يجتمع شملهم في حلقة جديدة.

وقالت ليزا كودرو، التي لعبت دور فيبي بوفاي غريبة الأطوار، إن حلقة لم الشمل كانت "أمرا مؤثرا وعاطفيا"، بينما قال ليبلان إنها كانت "مثيرة للشجن".

وعندما طُلب من كدروو تخيل مصير شخصيتها في الوقت الحاضر، قالت إن فيبي ستعيش في ولاية كونيتيكت مع شريك حياتها وأطفالهم.

وقالت كودرو، 57 عاماً" "ستكون فيبي مسؤولة عن برنامج الفنون في المدرسة. "[ستكون] مدافعة عن أطفالها لأنهم مختلفون كما كانت".

وقالت كورتني كوكس إن مونيكا ستشارك أيضًا في مدرستها المحلية ومن المحتمل أن تكون رئيسة مجلس أولياء الأمور.

واضافت "مونيكا ستفعل شيئًا تنافسيًا مع الأمهات الأخريات وتحاول التفوق عليهن. سواء كان ذلك بيع المخبوزات في المدرسة أو شيء ما ... ستكون مزعجة للغاية".

وفي غضون ذلك، قال ديفيد شويمر إن عالم الحفريات روس "كان سيستثمر في متجر جوي للشطائر ويفقد الكثير من مدخراته لأطفاله".