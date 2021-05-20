سمير غانم: وفاة الممثل المصري الشهير بعد إصابته بكوفيد-19

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توفي الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، في مستشفى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

وكان الممثل الشهير، وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، قد نُقلا إلى المستشفى قبل نحو 3 أسابيع بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وذاعت شهرة غانم (84 سنة) من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وتمتعت فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي كانت تضم الممثلين الكوميديين الضيف أحمد وجورج سيدهم، بشعبية كبيرة في الستينيات من القرن العشرين.

وقدمت الفرقة الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، كما شاركت في أعمال لكبار نجوم السينما المصرية، مثل فريد شوقي وحسن يوسف، وذلك حتى انفصال الفرقة عقب وفاة الضيف أحمد، الذي كان وراء تأسيسها، في عام 1970.

ومن أبرز الأعمال المسرحية للفرقة، "طبيخ الملائكة" و"فندق الأشغال الشاقة". ومن الأعمال السينمائية التي شاركت الفرقة فيها "30 يوم في السجن" و"الزواج على الطريقة الحديثة".

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلاما مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"أذكياء لكن أغبياء"، ومسرحيات مثل "المتزوجون" و"الأستاذ مزيكا"، ومسلسلات مثل "حكاية ميزو" و"الكابتن جودة".