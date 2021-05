ليدي غاغا تكشف عن تعرضها لانهيار عصبي بعد واقعة اغتصاب مريرة

قبل 37 دقيقة

وكشفت غاغا، واسمها الحقيقي ستيفاني غيرمانوتا، عن تلك المعلومات في الحلقة الأولى من برنامج تليفزيوني حواري للإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري بعنوان The Me You Can't See أو "ذاتي التي لا تستطيع أن تراها".