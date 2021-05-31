"وفاة" الممثل جو لارا بطل فيلم طرزان في حادث تحطم طائرة

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتزل لارا التمثيل في عام 2002 ليخوض مسيرة في مجال موسيقى الكانتري أو الريف الأمريكي

أنباء عن وفاة الممثل الأمريكي، جو لارا، المعروف بأداء دور طرزان، بعد تحطم طائرة كان يستقلها في ولاية تينيسي الأمريكية.

وكان لارا، البالغ من العمر 58 عاما، ضمن سبعة أشخاص يُعتقد أنهم لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة خفيفة كانوا على متنها في بحيرة بالقرب من مدينة سميرنا يوم السبت.

ومن بين ضحايا الحادث، زوجته غوين شامبلين لارا، وهي أخصائية تغذية ومؤسسة جماعة متخصصة في إنقاص الوزن.

ويقول عاملون في مجال الإنقاذ إنهم عثروا على حطام الطائرة وأشلاء الركاب في مكان الحادث.

وأدى لارا دور البطولة في الفيلم التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" عام 1989، قبل أن يعيد أداء الدور ذاته في مسلسل يحمل عنوان "طرزان: المغامرات الملحمية".

واعتزل لارا التمثيل في عام 2002 ليخوض مسيرة في مجال موسيقى الكانتري أو الريف الأمريكي.

وكانت زوجته، 66 عاما، قائدة جماعة مسيحية لإنقاص الوزن، أسستها في عام 1986، اسمها "واي داون مينيستريز".

وألفت كتابا عن إنقاص الوزن بالاعتماد على الدين، حقق مبيعات طائلة. وحثت الناس على "الابتعاد عن حب الأكل والإقبال على حب الرب". وأسست كنيسة Remnant Fellowship في مدينة برينتوود في عام 1999، بحسب موقعها على الإنترنت.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أدى لارا دور البطولة في الفيلم التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" عام 1989

وقال مسؤولون إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص حين سقطت في حدود الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، بعد إقلاعها من مطار مدينة سميرنا في طريقها إلى مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وسقطت الطائرة الصغيرة في بحيرة بيرسي بريست الموجودة على بعد نحو 19 كيلومترا جنوب مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي.

وكان على متن الطائرة أيضا صهر لارا.

وبحلول مساء السبت، قال عمال الإغاثة إنهم استعاضوا عن عمليات الإنقاذ بجهود انتشال الحطام والأشلاء، إذ لا يبدو أن أحدا نجا من الحادث.

وعثر عمال الإنقاذ على "عدة مكونات من الطائرة، بالإضافة إلى أشلاء بشرية" في حقل حطام، يبلغ عرضه نحو نصف ميل.

وأصدرت كنيسة Remnant Fellowship بيانا ورد فيه أنها فقدت بعضا من قادتها "الأفضل والأكثر محبة" في "مأساة مروعة".