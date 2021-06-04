صورة "مذهلة" لإنسان الغاب تفوز بجائزة مصور الطبيعة لعام 2021
فازت صورة مذهلة لقرد أورانغوتان المعروف بـ "إنسان الغاب" منعكسة في الماء بالجائزة الأولى في مسابقة مصور الطبيعة تي تي إل لعام 2021.
الصورة التي التقطها المصور الكندي توماس فيجايان، والتي أطلق عليها اسم العالم بالمقلوب The World is upside Down، تفوقت على 8 آلاف صورة مشاركة من جميع أنحاء العالم لتفوز بالجائزة الأولى وهي 1500 جنيه إسترليني.قال ويل نيكولز ، مؤسس جائزة مصور الطبيعة تي تي إل إن "الصورة التي التقطها توماس فريدة حقا، وقد برزت على الفور أمام لجنة التحكيم".
وأضاف "المنظور والتكوين الفريدان يعنيان أنك تحاول فورا اكتشاف ما تبحث عنه بالضبط."
التقط فيجايان الصورة في جزيرة بورنيو جنوب شرق أسيا، حيث اختار شجرة كانت في الماء حتى يتمكن من الحصول على انعكاس جيد للسماء ويخلق تأثيرا مقلوبا.
وقال فيجايان "هذه الصورة تعني الكثير بالنسبة لي لأن أعداد قرود إنسان الغاب في الوقت الحالي تتناقص بمعدل ينذر بالخطر".
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وأضاف "تُقطع الأشجار التي يزيد عمرها عن 1000 عام - والتي تعد من الأصول الرئيسية لكوكبنا - من أجل زراعة أشجار زيت النخيل.
وأردف "كبشر، لدينا الكثير من الخيارات البديلة للزيت، لكن ليس لدى قرود إنسان الغاب أي خيارات سوى فقدان موطنها".
كما فازت صورة فيجايان بالمركز الأول في فئة سلوك الحيوان.
وفيما يلي صور فائزة في فئات المسابقة الأخرى.
جائزة سلوك الحيوان، المركز الثاني: الأسماك التي اصطيدت فجأة. بكاميرا يوهان واندراغ.
جائزة مصائد الكاميرا: المركز الأول كان من نصيب جون فورمستونعن . وصورته بالأبيض والأسود لفأر الغابات في المساء
المركز الثاني في مصائد الكاميرا: صورة حيوان سمور الصنوبر ( باين مارتن) في كوخ مهجور. تصوير جيمس رودي
جائزة المناظر الطبيعية: صورة شجرة الحياة للمصور جاي رود.
المركز الثاني لجائزة المناظر الطبيعية: باقة زهور. تصوير فاني ريد.
جائزة العالم الصغير: صورة رقصة النمل الأبيض للمصور جيمس جيفورد.
المركز الثاني في جائزة العالم الصغير: صورة مأزق الطبيعة من تصوير سامانثا ستيفنز.
جائزة سماء الليل: صورة العين، من تصوير إيفان بيدريتي
المركز الثاني لجائزة سماء الليل: صورة التنين النائم، للمصور عاموس رافيد.
جائزة أفضل صورة تحت الماء: صورة سمكة مانتا، وقد سماها المصور جرانت توماس "سفينة الفضاء".
جائزة الحياة البرية الحضرية: صورة عائلة من الطيور. تصوير كالول موكراجي.
المركز الثاني في جائزة الحياة البرية الحضرية: صورة ثعلب العرب،للمصور محمد مراد. التقطت الصورة في منطقة قريبة من مدينة الكويت العاصمة.
جائزة الصور البرية: صورة دب قطبي نائم. تصوير دينيس ستوجسديل.
المركز الثاني للصور البرية: صورة مرجل الخلق، بعدسة جيمس جيفورد.
جائزة المصورين تحت 16 سنة: صورة مدلل يختار ما يريد، بكاميرا المصور توماس إيستربروك.
المركز الثاني للمصورين تحت 16 سنة: صورة قتال في الجبال، بعدسةالمصور رافائيل شنكر.