صورة "مذهلة" لإنسان الغاب تفوز بجائزة مصور الطبيعة لعام 2021

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صدر الصورة، Thomas Vijayan التعليق على الصورة، صورة منعكسة في الماء لقرد أورانغوتان (إنسان الغاب) يتسلق شجرة

فازت صورة مذهلة لقرد أورانغوتان المعروف بـ "إنسان الغاب" منعكسة في الماء بالجائزة الأولى في مسابقة مصور الطبيعة تي تي إل لعام 2021.

الصورة التي التقطها المصور الكندي توماس فيجايان، والتي أطلق عليها اسم العالم بالمقلوب The World is upside Down، تفوقت على 8 آلاف صورة مشاركة من جميع أنحاء العالم لتفوز بالجائزة الأولى وهي 1500 جنيه إسترليني.قال ويل نيكولز ، مؤسس جائزة مصور الطبيعة تي تي إل إن "الصورة التي التقطها توماس فريدة حقا، وقد برزت على الفور أمام لجنة التحكيم".

وأضاف "المنظور والتكوين الفريدان يعنيان أنك تحاول فورا اكتشاف ما تبحث عنه بالضبط."

التقط فيجايان الصورة في جزيرة بورنيو جنوب شرق أسيا، حيث اختار شجرة كانت في الماء حتى يتمكن من الحصول على انعكاس جيد للسماء ويخلق تأثيرا مقلوبا.

وقال فيجايان "هذه الصورة تعني الكثير بالنسبة لي لأن أعداد قرود إنسان الغاب في الوقت الحالي تتناقص بمعدل ينذر بالخطر".

وأضاف "تُقطع الأشجار التي يزيد عمرها عن 1000 عام - والتي تعد من الأصول الرئيسية لكوكبنا - من أجل زراعة أشجار زيت النخيل.

وأردف "كبشر، لدينا الكثير من الخيارات البديلة للزيت، لكن ليس لدى قرود إنسان الغاب أي خيارات سوى فقدان موطنها".

كما فازت صورة فيجايان بالمركز الأول في فئة سلوك الحيوان.

وفيما يلي صور فائزة في فئات المسابقة الأخرى.

جائزة سلوك الحيوان، المركز الثاني: الأسماك التي اصطيدت فجأة. بكاميرا يوهان واندراغ.

صدر الصورة، Johan Wandrag

جائزة مصائد الكاميرا: المركز الأول كان من نصيب جون فورمستونعن . وصورته بالأبيض والأسود لفأر الغابات في المساء

صدر الصورة، John Formstone

المركز الثاني في مصائد الكاميرا: صورة حيوان سمور الصنوبر ( باين مارتن) في كوخ مهجور. تصوير جيمس رودي

صدر الصورة، James Roddie

جائزة المناظر الطبيعية: صورة شجرة الحياة للمصور جاي رود.

صدر الصورة، Jay Roode

المركز الثاني لجائزة المناظر الطبيعية: باقة زهور. تصوير فاني ريد.

صدر الصورة، Fanny Reed

جائزة العالم الصغير: صورة رقصة النمل الأبيض للمصور جيمس جيفورد.

صدر الصورة، James Gifford

المركز الثاني في جائزة العالم الصغير: صورة مأزق الطبيعة من تصوير سامانثا ستيفنز.

صدر الصورة، Samantha Stephens

جائزة سماء الليل: صورة العين، من تصوير إيفان بيدريتي

صدر الصورة، ivan pedretti

المركز الثاني لجائزة سماء الليل: صورة التنين النائم، للمصور عاموس رافيد.

صدر الصورة، Amos Ravid

جائزة أفضل صورة تحت الماء: صورة سمكة مانتا، وقد سماها المصور جرانت توماس "سفينة الفضاء".

صدر الصورة، Grant Thomas

جائزة الحياة البرية الحضرية: صورة عائلة من الطيور. تصوير كالول موكراجي.

صدر الصورة، Kallol Mukherjee

المركز الثاني في جائزة الحياة البرية الحضرية: صورة ثعلب العرب،للمصور محمد مراد. التقطت الصورة في منطقة قريبة من مدينة الكويت العاصمة.

صدر الصورة، Mohammad Murad

جائزة الصور البرية: صورة دب قطبي نائم. تصوير دينيس ستوجسديل.

صدر الصورة، Dennis Stogsdill

المركز الثاني للصور البرية: صورة مرجل الخلق، بعدسة جيمس جيفورد.

صدر الصورة، James Gifford

جائزة المصورين تحت 16 سنة: صورة مدلل يختار ما يريد، بكاميرا المصور توماس إيستربروك.

صدر الصورة، Thomas Easterbrook

المركز الثاني للمصورين تحت 16 سنة: صورة قتال في الجبال، بعدسةالمصور رافائيل شنكر.