فيروس كورونا: تويتر يعلق حساب الكاتبة ناعومي وولف بعد تغريدات مضللة عن اللقاحات

7 يونيو/ حزيران 2021، 00:33 GMT

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علق موقع تويتر حساب الكاتبة الأمريكية البارزة، ناعومي وولف، بعد نشرها معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونشرت وولف، المشهورة بكتابها النسوي "خرافة الجمال" The Beauty Myth، مجموعة واسعة النطاق من النظريات التي لا أساس لها من الصحة حول اللقاحات.

وزعمت إحدى التغريدات أن اللقاحات عبارة عن "منصة برمجية يمكنها استقبال التحميلات".

كما شبهت وولف كبير المستشارين بشأن أزمة كورونا في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بالشيطان، وذلك عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 140 ألف شخص.

وضمن أحدث تغريداتها بهذا الشأن، قالت إنه يجب فصل بول وبراز الأشخاص الذين تلقوا اللقاح عن الصرف الصحي العام، لحين إجراء اختبارات لقياس التأثير على الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح من خلال مياه الشرب.

كما نشرت وولف تغريدة تضمنت اقتباسا مختلقا مرفقا بصورة ممثل أفلام إباحية أمريكي يرتدي زي طبيب.

ورحب كثيرون على منصة توتير بتعليق حساب الكاتبة البارزة.

وأعرب أستاذ جامعي، يُدعى غافين يامي، عن سروره، مضيفا في تغريدة أن وولف "تنشر هراءً مروعا وخطيرا ضد اللقاح".

لكن البعض أعرب عن قلقه من أن تعليق حسابها يخنق حرية التعبير.

وفي عام 2019، ألغى ناشر أمريكي لأحد كتب وولف إصداره بعدما أُثيرت مخاوف بشأن الدقة.