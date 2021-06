في الحلقة الأخيرة من "عائلة كارداشيان" كيم تعلن رسوبها

11 يونيو/ حزيران 2021

وتلقت نجمة تلفزيون الواقع نتيجتها في الحلقة الأخيرة من البرنامج الذي صنع شهرتها وشهرة عائلتها Keeping Up With The Kardashians.