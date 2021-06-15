وفاة ممثلة "غون غيرل" ليزا بينز في حادث سير عن 65 عاما

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صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، بينز صدمت بدراجة بخارية بينما كانت تسير في معبر مخصص للمشاة في مانهاتن في 4 يونيو/ حزيران.

أكدت الشرطة الأمريكية الثلاثاء وفاة الممثلة الأمريكية ليزا بينز عن 65 عاما، بعدما صدمتها دراجة بخارية في نيويورك.

ولعل شهرة بينز بلغت ذروتها حين لعبت دور ماريبيث إليوت، والدة إيمي، في فيلم الإثارة السايكولوجي "غون غيرل" لديفيد فينشر عام 2014.

وظهرت بينز أيضا في أفلام مثل "كوكتيل" و"إي كيور فور ويلنيس".

وتصدر الممثل والمخرج سيث ماكفارلين الإشادات ببينز، قائلا إن وفاتها كانت "خسارة فادحة".

وأكدت شرطة نيويورك لبي بي سي أن بينز صدمت بدراجة بخارية بينما كانت تسير في معبر مخصص للمشاة في مانهاتن في 4 يونيو/ حزيران.

وبعد إصابتها في الرأس، نقلت بينز إلى المستشفى وتوفيت بعد ذلك يوم الاثنين.

وقالت إدارة شرطة نيويورك في بيان: "بعد ذلك هرب سائق الدراجة من الموقع، وواصل اتجاهه شمالا".

وأضافت "لم تحدث أي اعتقالات ولا يزال التحقيق جاريا".

وجاءت بينز من كليفلاند في ولاية أوهايو وبرزت في الثمانينيات في مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والمسرحيات في برودواي. ولكن بسبب دورها كماريبيث إليوت، والدة شخصية إيمي إليوت التي لعبتها روزاموند بايك في فيلم "غون غيرل"، أصبحت معروفة لجمهور أوسع.

وحصل الفيلم على أربعة ترشيحات لجائزة "غولدن غلوب"، بما فيها جائزة أفضل ممثلة لبايك.

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، حصل فيلم "غون غيرل" على 4 ترشيحات لجائزة "غولدن غلوب"

"لا يمكنك شراء ذلك"

وفي حديثها للصحفيين على السجادة الحمراء قبل العرض الأول لفيلم "غون غيرل" في عام 2014، قالت بينز إنها اعتنقت الشخصية على الفور.

وقالت مبتسمة "لدي انجذاب لها". "كما تعلم إنها تجسد الشخصية النمطية للمرأة البيضاء البروتستانتية الأنغلوساكسونية. لذا فقد تسربت إلي على الفور."

وأضافت: "الشيء الرائع في هذا الفيلم هو أننا كلنا معا نقضي وقتا ممتعا. كلنا مرتبطون ببعضنا كثيرا."

وقالت: "كلنا متفهمون حقا وهذا مثل الذهب، لا يمكنك شراؤه".