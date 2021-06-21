ويل سميث يعلن صدور مذكراته قريبا

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Will Smith التعليق على الصورة، بحسب الموقع الرسمي للكتاب، تعد هذه المذكرات نتاج رحلة عميقة من معرفة الذات

أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث عن صدور مرتقب لمذكراته بعنوان "ويل" كما كشف عن عنوان الكتاب وغلافه، وفقا لموقع "ديدلاين".

وشكر سميث عبر موقع إنستغرام أمس، معجبيه على الحب، قائلا: أرى أنكم تطلبون مسبقا كتابي في وقت مبكر، شكرا لكم".

وأدرج الكتاب الذي سيصدر عن "دار بنغوين للنشر" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كأفضل مبيعات السير الذاتية للمشاهير على موقع أمازون.

ويشارك مارك مانسون سميث في كتابة مؤلفه الأول. ومانسون هو مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" الذي باع ملايين من النسخ. أما غلاف المذكرات فهو من تصميم الفنان المقيم في نيو أورلينز برندان "بي مايك" أودامز.

وفي مقطع فيديو نشره على إنستغرام، وصف سميث الكتاب بأنه "عمل ناتج عن الحب" قائلا إنه عمل على إنجازه لمدة عامين.

وبحسب الموقع الرسمي للكتاب، تعد هذه المذكرات نتاج رحلة عميقة من معرفة الذات، وحساب مع كل ما يمكن أن تحصل عليه إرادتك وكل ما يمكن أن تتخلى عنه.

ويضيف الموقع أن سميث يروي في الكتاب "كيف تحول من طفل خائف في منزل متوتر في غرب فيلادلفيا، إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره ثم أحد أكبر نجوم السينما في تاريخ هوليوود: إنها حكاية ملحمية عن التحول الداخلي والانتصار الخارجي، وسوف يرويها ويل بشكل مدهش".

وفي صفحة الكتاب على موقع أمازون، وصف "ويل" بأنه "قصة تظهر كيف تمكن شخص من إتقان عواطفه، ومكتوبة بطريقة يمكن أن تساعد الآخرين على فعل الشيء نفسه."