العثور على لوحة لبيكاسو بعد 9 سنوات من سرقتها

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استعادت الشرطة في اليونان لوحة لبابلو بيكاسو اختفت قبل تسع سنوات في حادث سطو تعرض له معرض للفنون.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا (49 عاما) للاشتباه به في سرقة لوحة بيكاسو التي تحمل اسم "رأس امرأة"، إلى جانب لوحة للفنان الهولندي بيت موندريان ترجع إلى عام 1905.

واختفت اللوحتان في عملية سطو، تم التخطيط لها بعناية في عام 2012، على معرض أثينا الوطني.

وأُزيلت كل لوحة من إطارها في السرقة التي حدثت في وضح النهار واستغرقت 7 دقائق فقط.

وشمل السطو كذلك لوحة بريشة الفنان الإيطالي غوغليلمو كاشيا، ترجع إلى القرن السادس عشر. لكن الشرطة قالت إن المشتبه به قال إن أضرارا لحقت باللوحة، وأنه تخلص منها في مرحاض.

وتأتي استعادة لوحة بيكاسو بعد شهور من قول الشرطة اليونانية إنها تعتقد أن القطعة الفنية لم تغادر البلد.