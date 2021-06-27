بالصور: مهرجان فات بورنيما في الهند، وعودة الأبراج البشرية في إسبانيا، والانقلاب الصيفي في مقدونيا الشمالية

امرأة وظبية

صدر الصورة، CLODAGH KILCOYNE / REUTERS

التعليق على الصورة،

لورا غريفن، باحثة دكتوراة في علوم الحياة البرية والبيئة والسلوك بجامعة دبلن، تطلق ظبية بنيّة مصفرّة عمرها لا يتعدى أياما من حقيبة للوزن أثناء حصر سنوي لهذا النوع من الظباء حديثة الولادة في متنزه فينيكس بارك بدبلن، أيرلندا.

جمع من النساء

صدر الصورة، FRANCIS MASCARENHAS / REUTERS

التعليق على الصورة،

نساء يصلّين ويربطن خيوطا حول شجرة البانيان من طقوس الاحتفال بعيد فات بورنيما الهندوسي في مومباي، الهند.

صدر الصورة، DANIEL LEAL-OLIVAS/POOL VIA REUTERS

التعليق على الصورة،

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستقل مركبة مصفحة تابعة للواء العمليات الخاصة الجديد، رينجر ريجيمنت، أثناء زيارة للاحتفال بأسبوع القوات المسلحة، بمعسكر ألدرشوت غاريسون جنوب شرقي إنجلترا.

صدر الصورة، ALBERT GEA / REUTERS

التعليق على الصورة،

في مدينة بلنسية الإسبانية، إقامة احتفال الأبراج البشرية الأول منذ تفشي وباء كورونا. واقتصرت الأعداد في الأبراج على 50. وكانت الأعداد قبل الوباء تناهز عشرة أمثال هذا الرقم.

صدر الصورة، PETER NICHOLLS / REUTERS

التعليق على الصورة،

اثنتان من الأمناء على المجموعة الفنية للأسرة الملكية في بريطانيا تتصوران مع لوحة دوق إدنبره الأمير الراحل فيليب، وهي للفنان رالف هايمانس، والمعروضة في قلعة وندسور.

صدر الصورة، OGNEN TEOFILOVSKI / REUTERS

التعليق على الصورة،

الاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع كوكينو الأثري، على مقربة من مدينة كومانوفو بجمهورية مقدونيا الشمالية.

صدر الصورة، FRANCIS R MALASIG / EPA

التعليق على الصورة،

عائلات بلا مأوى تلجأ إلى صالة للألعاب الرياضية في مانيلا. وتعد عاصمة الفلبين إحدى أكثر مدن العالم كثافة سكانية، وتحتفل المدينة خلال العام الجاري بمرور 450 عاما على تأسيسها.

صدر الصورة، STEVE PARSONS / PA MEDIA

التعليق على الصورة،

فريد كوبيت، 96 عاما، وزوجته مونيكا، 92، يحتفلان بعيد زواجهما الحادي والسبعين ويجددان العهود بإحدى دور الرعاية بمقاطعة سَري جنوب شرقي إنجلترا. وكان وباء كورونا قد حال بين الزوجين، لكنهما الآن أصبحا قادرين على اللقاء مرتين أسبوعيًا.

صدر الصورة، LAURENT GILLIERON / EPA

التعليق على الصورة،

الطقس شديد السوء في سويسرا تسبب في فيضان نهر الروهولت مما خلف أضرارا جسيمة في منطقة كريسير.

صدر الصورة، AYHAN MEHMET/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

التعليق على الصورة،

البدر يبزغ خلف أعمدة معبد بوسيدون في اليونان.