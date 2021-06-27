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في مدينة بلنسية الإسبانية، إقامة احتفال الأبراج البشرية الأول منذ تفشي وباء كورونا. واقتصرت الأعداد في الأبراج على 50. وكانت الأعداد قبل الوباء تناهز عشرة أمثال هذا الرقم.