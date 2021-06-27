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لورا غريفن، باحثة دكتوراة في علوم الحياة البرية والبيئة والسلوك بجامعة دبلن، تطلق ظبية بنيّة مصفرّة عمرها لا يتعدى أياما من حقيبة للوزن أثناء حصر سنوي لهذا النوع من الظباء حديثة الولادة في متنزه فينيكس بارك بدبلن، أيرلندا.
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نساء يصلّين ويربطن خيوطا حول شجرة البانيان من طقوس الاحتفال بعيد فات بورنيما الهندوسي في مومباي، الهند.
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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستقل مركبة مصفحة تابعة للواء العمليات الخاصة الجديد، رينجر ريجيمنت، أثناء زيارة للاحتفال بأسبوع القوات المسلحة، بمعسكر ألدرشوت غاريسون جنوب شرقي إنجلترا.
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في مدينة بلنسية الإسبانية، إقامة احتفال الأبراج البشرية الأول منذ تفشي وباء كورونا. واقتصرت الأعداد في الأبراج على 50. وكانت الأعداد قبل الوباء تناهز عشرة أمثال هذا الرقم.
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اثنتان من الأمناء على المجموعة الفنية للأسرة الملكية في بريطانيا تتصوران مع لوحة دوق إدنبره الأمير الراحل فيليب، وهي للفنان رالف هايمانس، والمعروضة في قلعة وندسور.
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الاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع كوكينو الأثري، على مقربة من مدينة كومانوفو بجمهورية مقدونيا الشمالية.
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عائلات بلا مأوى تلجأ إلى صالة للألعاب الرياضية في مانيلا. وتعد عاصمة الفلبين إحدى أكثر مدن العالم كثافة سكانية، وتحتفل المدينة خلال العام الجاري بمرور 450 عاما على تأسيسها.
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فريد كوبيت، 96 عاما، وزوجته مونيكا، 92، يحتفلان بعيد زواجهما الحادي والسبعين ويجددان العهود بإحدى دور الرعاية بمقاطعة سَري جنوب شرقي إنجلترا. وكان وباء كورونا قد حال بين الزوجين، لكنهما الآن أصبحا قادرين على اللقاء مرتين أسبوعيًا.
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الطقس شديد السوء في سويسرا تسبب في فيضان نهر الروهولت مما خلف أضرارا جسيمة في منطقة كريسير.
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البدر يبزغ خلف أعمدة معبد بوسيدون في اليونان.