بيل كوسبي: محكمة أمريكية تلغي حكم إدانة الممثل الشهير بالاعتداء الجنسي
ألغت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حكما بإدانة الممثل الكوميدي بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي، مما يمهد الطريق أمام إطلاق سراح الممثل المسن.
وقضى كوسبي، 83 سنة، عامين خلف القضبان من إجمالي عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام.
وأدانت المحكمة كوسبي بتخدير أندريا كونستاند، لاعبة سلة سابقة، والاعتداء عليها جنسيا في منزله عام 2004.
وقضت محكمة في ولاية بنسلفانيا بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، وذلك في سبتمبر/ أيلول 2018.
ووصفت المحكمة آنذاك الممثل الكوميدي المشهور بأنه "مفترس جنسي عنيف"، وهو ما يلزمه بالخضوع لعلاج نفسي مدى الحياة، كما أدرجته على لائحة المعتدين الجنسيين.
مواضيع قد تهمك نهاية
ولمع اسم كوسبي في ثمانينيات القرن الماضي بدوره في مسلسل "ذا كوسبي شو"، عندما لعب دور الأب في أسرة أمريكية من أصول إفريقية تعيش في بروكلين في نيويورك. ولقب بعدها بأنه "الأب الأمريكي".
حكم بسجن الممثل الأمريكي بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
محكمة أمريكية تقضي بسجن الممثل بيل كوسبي (81 عاما) لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.