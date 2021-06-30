بيل كوسبي: محكمة أمريكية تلغي حكم إدانة الممثل الشهير بالاعتداء الجنسي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لم يعلق كوسبي على حكم السجن الصادر بشأنه عندما أتيحت له الفرصة لذلك في 2018

ألغت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حكما بإدانة الممثل الكوميدي بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي، مما يمهد الطريق أمام إطلاق سراح الممثل المسن.

وقضى كوسبي، 83 سنة، عامين خلف القضبان من إجمالي عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام.

وأدانت المحكمة كوسبي بتخدير أندريا كونستاند، لاعبة سلة سابقة، والاعتداء عليها جنسيا في منزله عام 2004.

وقضت محكمة في ولاية بنسلفانيا بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، وذلك في سبتمبر/ أيلول 2018.

ووصفت المحكمة آنذاك الممثل الكوميدي المشهور بأنه "مفترس جنسي عنيف"، وهو ما يلزمه بالخضوع لعلاج نفسي مدى الحياة، كما أدرجته على لائحة المعتدين الجنسيين.