رحيل مخرج فيلم "سوبرمان" ريتشارد دونر عن 91 عاما

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توفي المخرج الهوليوودي ريتشارد دونر، الذي شملت أعماله فيلم "سوبرمان"، عن عمر يناهز 91 عاما.

ونقل موقع "ديدلاين" عن زوجته ومنتجة الأفلام لورين شولر دونر خبر وفاته يوم الإثنين.

ووصف ستيفن سبيلبرغ، كاتب القصة التي استندت إليها وقائع فيلم "غونيز"، لمجلة "فاريتي"، ريتشارد دونر، بأنه "موهوب على صعيد العديد من الأنماط (السينمائية)".

وولد دونر في برونكس في نيويورك. وبدأ العمل التلفزيوني في أواخر الستينيات، وكانت من بين أعماله سلسلة "تويلايت زون".

وبدأ أولى خطواته في هوليوود في أواسط السبعينيات. ويعتبر فيلم "سوبرمان" الذي أخرجه عام 1978، أوّل عمل حديث عن بطل خارق.

وفي عام 1985 أخرج وأنتج "ذا غونيز"، وهو عمل كوميدي يروي قصة مجموعة أطفال يبحثون عن كنز. ويصنّف الفيلم ضمن لائحة الأعمال السينمائية الكلاسيكية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في موقع التصوير مع الممثل ميل غيبسون

وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمخرج الراحل.

وفي تغريدة، قال المخرج البريطاني إدغار رايت: "أنتم تتذكرون جميع الشخصيات في سوبرمان، و"ذا غونيز" و"ليثال ويبون"، لأن ريتشارد دونر عرف كيف يلتقط ذاك السحر على الشاشة".

وقال بطل أفلام "ليثال ويبون"، ميل غيبسون لمجلة "فاريتي" إن دونر كان "رحب القلب والروح، دون قيد مع كل من عرفوه".