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المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو بعد أن فاز فيلمها "تيتان" بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. ودوكورناو هي المرأة الثانية التي تحصل على أكبر جوائز المهرجان، والمرأة الأولى التي تحصل عليها منفردة دون شراكة مع أحد.