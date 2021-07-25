العالم في صور: عيد وأولمبياد وسعفة ذهبية وفيضانات

مجموعة من الصور لأبرز الأحداث الإخبارية في أنحاء متفرقة من العالم في الأسبوع المنصرم.

افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

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أشخاص يلتقطون صورا للألعاب النارية التي اُطلقت أثناء حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي أُجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

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سيارات غارقة في مياه الفيضانات في مدينة تشنغتشو وسط إقليم خنان. تعرضت المنطقة لفيضانات شديدة بعد هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع العشرات وتشريد حوالي 400 ألف شخص من ديارهم.

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المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو بعد أن فاز فيلمها "تيتان" بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. ودوكورناو هي المرأة الثانية التي تحصل على أكبر جوائز المهرجان، والمرأة الأولى التي تحصل عليها منفردة دون شراكة مع أحد.

صدر الصورة، PRAKASH SINGH / AFP

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قوات الأمن في دلهي تعتقل محتجين أثناء مظاهرة ضد الحكومة بسبب مزاعم تجسس باستخدام برمجيات. وأفادت تقارير إعلامية بأن نشطاء وصحفيين ومحامين في أنحاء متفرقة من العالم استهدفوا ببرمجيات تجسس باعتها شركة إسرائيلية لحكومات استبدادية.

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مسلمون من طائفة "لاين" في العاصمة السنغالية دكار يؤدون صلاة عيد الأضحى، المعروف لديهم باسم "تاباسكي".

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الملياردير جيف بيزوس وثلاثة آخرين أثناء انطلاقهم إلى الفضاء على متن مركبة نيو شيبارد المملوكة لشركة بلو أوريغن، بالقرب من فان هورن في ولاية تكساس الأمريكية. وبلغ ارتفاع المركبة عن الأرض 107 كيلومترات تقريبا، قبل أن تهبط في صحراء غرب تكساس.

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مجموعة من المهاجرين في استراحة بعد تسلق السياج الحدودي لجيب مليلية الخاضع لإسبانيا.

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مراسم تغيير الحرس في قلعة ويندسور تُقام للمرة الأولى منذ بداية انتشار فيروس كورونا.