تيك توك: مقتل النجم الأمريكي أنتوني باراخاس إثر إطلاق النار عليه في إحدى دور السينما

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صدر الصورة، Corona Police Dept التعليق على الصورة، المشتبة فيه جوزيف خيمينز (20 عاما) مثل أمام المحكمة العليا في مقاطعة ريفرسايد

توفي أحد نجوم منصة تيك توك متأثرا بجروح أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار عندما كان برفقة صديقته في إحدى دور السينما، جنوبي كاليفورنيا، بحسب الشرطة وأفراد من عائلته.

وكان أنتوتي باراخاس (19 عاما) في إحدى دور السينما بمدينة كورونا برفقة صديقته رايلي جودريتش (18 عاما) عندما أطلقت النار عليهما الاثنين 26 يوليو/تموز ، وقد أصيب كلاهما في الرأس.

ولقيت رايلي حتفها على الفور بينما نُقِل أنتوني إلى المستشفى حيث تم تركيب أجهزة طوارئ طبية له للمحافظة على حياته. بيد أن أسرته أكدت في وقت لاحق السبت وفاته.

وقالت شرطة كورونا إن الهجوم كان "غير مبرر على الإطلاق"، ولم يسبقه أي استفزاز.

وقد مثل جوزيف خيمينز (20 عاما)، الشخص الذي يُشتبه في أنه أطلق النار عليهما، أمام المحكمة العليا في مقاطعة ريفرسايد الجمعة.

واتهم خيمينز بقتل رايلي جودريتش ومحاولة قتل باراخاس. ولم يبرم المشتبه فيه أي اتفاق مع هيئة المحكمة من أجل تخفيف الحكم عليه، وأجلت المحاكمة.

تهمة ثانية

وتنسق الشرطة مع المُدعين من أجل إضافة تهمة ثانية بالقتل للمشتبه فيه بعد وفاة انتوني.

وقد يحكم على خيمينز بعقوبة الإعدام إذا أدين بالتهمتين الموجهتين إليه.

وقال رجل الشرطة توبياس كوروباكاليس: "أُطلقت النار على الضحيتين من دون أن يكون هناك أي اتصال مسبق".

ويتابع حساب أنتوتي باراخاس المعروف باسم " itsanthonymichael " في الشبكة العنكبوتية نحو مليون شخص على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

وبدأ في نشر مساهماته في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019، إذ كان يؤدي مقاطع فيديو غنائية وينتج مقاطع تنطوي على مقالب وتحديات.

وأشاد المتابعون لأنتوني بأدائه على وسائل التواصل الاجتماعي.