هاري بوتر: بيع نسخة نادرة مقابل 80 ألف جنيه إسترليني في مزاد
بيعت النسخة الأولى من كتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة جي كي رولينغ في "حالة استثنائية" مقابل 80 ألف جنيه إسترليني في مزاد.
وكان الكتاب واحدًا من 500 نسخة مطبوعة في أول إصدار له عام 1997 وتم شراؤه من مكتبة في نوتنغهام.
وعلى صفحة حقوق الطبع والنشر للكتاب، يُشار إلى المؤلفة الشهيرة عالميًا باسم "جوان رولينج".
وقدّر المسؤولون عن المزاد، الذي أُجري في شمال يوركشير، سعر الكتاب بحوالي 20.000 إلى 30.000 جنيه إسترليني.
وقالت دار تينانتس، التي أجرت المزاد، إنه تم إرسال 300 كتاب من الكتب الأصلية إلى المكتبات وكان لدى العديد منها "معدل ضياع وتلف مرتفع".
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وتم شراء هذه النسخة بعد وقت قصير من إصداره في ديلونز في نوتنغهام.
وسعر البيع هو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق لواحد من أعمال الكاتبة جيه كيه رولينغ.
وتم بيع الطبعة الأولى التي وقعتها المؤلف من نفس الكتاب في إدنبره العام الماضي مقابل 125 ألف جنيه إسترليني، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في المزاد الأوروبي، وفقًا لمجلة "فاينبوكس".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، بيعت نسخة مماثلة بمبلغ 68 ألف جنيه إسترليني في مزاد في ستافوردشير.
وانضم كتاب هاري بوتر الأول الذي يحكي قصة الساحر الشاب ستة كتب أخرى بعد مغامراته في مدرسة هوغوورتس.
وتحظى مجموعة كتب هاري بوتر بجمهور عالمي ضخم، وتم تحويلها سلسلة من الأفلام التي حظيت بنجاح كبير.
وضم المزاد من أكثر من 200 قطعة من الخرائط والمخطوطات والكتب، بما في ذلك الكتاب المقدس الذي نُشر عام 1660 والذي بيع بمبلغ 16000 جنيه إسترليني.