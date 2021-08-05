ميغان ماركل تحتفل بعيد ميلادها الأربعين بدعوة إلى تدريب النساء وتشجيعهن على العمل

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صدر الصورة، PA Media

احتفلت الدوقة البريطانية ميغان ماركل بعيد ميلادها الأربعين بمقطع فيديو تناشد فيه الناس تقديم العون والإرشاد للنساء اللائي يحاولن العودة إلى قوة العمل.

وتعاونت ميغان، زوجة الأمير هاري، مع الممثلة ميليسا مكارثي ، بطلة فيلم "وصيفات الشرف"، لإطلاق مبادرتها "40x40".

وتبادلت الاثنتان المزاح حول الاحتفال بعيد ميلاد ميغان بترتيب حفل للم شمل الممثلين من المسلسل التلفزيوني السابق للدوقة والحصول على وشوم متطابقة أو الاحتفال على متن يخت.

وقالت ميغان أنها تطلب من 40 صديقًا توجيه وتدريب امرأة لمدة 40 دقيقة ، وتشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه.

وقالت ميغان في رسالة على موقع مؤسسة آرشويل فاونديشن، التابعة للزوجين، إنها ترى التدريب "وسيلة لمساعدة النساء على استعادة الثقة وإعادة بناء قوتهن الاقتصادية".

وأضافت "بمناسبة عيد ميلادي، طلبت من 40 من الأصدقاء والناشطين والرياضيين والفنانين وزعماء العالم المساعدة في إطلاق مسعى عالمي من خلال المساهمة بأربعين دقيقة من التدريب لدعم عودة النساء إلى سوق العمل".

وقالت ميغان إن ملايين النساء حول العالم تركن أو فقدن وظائفهن خلال جائحة كوفيد 19 ، وتحمل الكثير منهن مسؤولية رعاية الأطفال ورعاية الأقارب والتعليم في المنزل.

وجعلت ميغان من تمكين المرأة جزءًا أساسيًا من برنامجها قبل وبعد تركها هي وهاري العائلة المالكة وانتقالهما إلى كاليفورنيا العام الماضي للعيش دون معونة من العائلة المالكة.