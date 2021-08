الصين تمنع استخدام أغان ذات "محتوى غير قانوني" في الكاريوكي

وَوُصِفت أغان، مثل "مثيرو الشغب في بيكن" Beijing Hooligans و"يوميات انتحار" Suicide Diary و"لا أرغب في الذهاب إلى المدرسة" Don't want to go to school، بأنها ذات "محتوى إشكالي شديد"، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية.