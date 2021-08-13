بريتني سبيرز: والد نجمة الغناء الأمريكية يتنحى عن الوصاية على شؤون ابنته

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جايمي سبيرز (يسار) وصي على شؤون ابنته منذ عام 2008

وافق والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز على التنحي عن وصاية شؤون ابنته متعهدا بالمشاركة في "انتقال سلس" باتجاه ترتيبات قانونية جديدة.

وقال محامي النجمة الغنائية إن هذا يعتبر "انتصارا كبيرا لبريتني سبيرز وخطوة أخرى باتجاه تحقيق العدالة".

بيد أن محامي جايمي سبيرز أصر على أنه لا توجد "أسس فعلية" تفرض على الأب التنحي عن الوصاية ولم يقدم أي جدول زمني بشأن توقيت التخلي عن الوصاية.

ويتحكم أوصياء قانونيون في الحياة المهنية للمغنية الأمريكية منذ عام 2008.

وكانت سبيرز قدمت في شهر يوليو/تموز عريضة التمست فيها سحب وصاية والدها التي تسمح له بالتحكم في ممتلكاتها العقارية.

وقالت إنها لن تغني مرة أخرى طالما بقي وصيا عليها.

وفي أوراق المحكمة التي قُدمت يوم الخميس ردًا على التماس النجمة، قال محامي والد المغنية إنه سيكون "في وضع يسمح له بالتنحي" عند حل بعض المسائل.

وأضاف أن جايمي سبيرز كان "هدفا مستمرا لهجمات غير مبررة" ولم يعتقد أن "معركة عامة مع ابنته...ستخدم مصالحها على نحو أفضل".

ورحب محامي النجمة الغنائية، ماثيو روزينغارت، بقرار التنحي، واصفا إياه بأنه "تبرئة" لموكلته.

بيد أنه اتهم جايمي سبيرز الأب بشن "هجمات مخزية ومدانة"، قائلا إنه ينبغي أن يكف عن "إطلاق اتهامات خاطئة واتخاذ قرارات رخيصة".

وأضاف روزينغارت أن تحقيقا بشأن الأوصياء على ممتلكاتها العقارية سيتواصل.

وينص الاتفاق الذي أمرت به المحكمة، في عام 2008 عندما أثيرت مخاوف بشأن الصحة العقلية للمغنية، على تخويل جايمي سبيرز حق إدارة الممتلكات العقارية لابنته، إضافة إلى تسيير جوانب أخرى متعلقة بحياتها.

وسعت بريتني سبيرز في الشهور الأخيرة إلى جعل أبيها يتخلى عن دوره في ممارسة الوصاية ودعت إلى اتهامه بـ "استغلال الوضع".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خاضت بريتني سبيرز معركة قانونية لرفع الوصاية عنها

وأنكر والد المغنية مرارا الاتهامات بأنه أساء التصرف، معربا عن مخاوفه بشأن رفاهية ابنته.

وترغب حركة جماهيرية من المعجبين تعرف باسم حملة #FreeBritney في استعادة المغنية استقلالها في إدارة شؤونها.

واكتسب الخلاف القانوني المطول الاهتمام مرة أخرى في عام 2021 في أعقاب إطلاق الفيلم الوثائقي "فرايمينج بريتني سبيرز" الذي يدور حول النزاع بشأن إخضاع المغنية للوصاية.

وقالت بريتني سبيرز البالغة من العمر 39 عاما لاحقا لأحد القضاة إنها تعرضت للتخدير، وأجبرت على الغناء ضد رغبتها ومُنِعت من إنجاب أطفال.

وتنقسم الوصاية المفروضة عليها إلى قسمين: قسم يتعلق بإدارة ممتلكاتها العقارية، وقسم يتعلق بشخصها.