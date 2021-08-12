إنستغرام يعتذر بعد إزالته ملصق فيلم "به عُري"

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، المخرج الإسباني بيدرو ألمودوار مشهور في شتى أنحاء العالم

ألغت شركة فيسبوك، مالكة إنستغرام، حظرا فرضه التطبيق على ملصق لفيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار الجديد، تظهر فيه حلمة ثدي يقطر منها حليب.

وكان خافير خين، مصمم ملصق فيلم "أمهات بالتوازي"، قد قال إن المنصة "يجب أن تخجل" من نفسها بسبب "الرقابة" التي مارستها.

والآن اعتذرت شركة التواصل الاجتماعي عن إزالتها الملصق.

وقالت فيسبوك إنها تجاوزت، استثنائيا، مبدأها في حظر العُري، وذلك بسبب "السياق الفني الواضح".

وفي الفيلم، الذي سيفتتح مهرجان البندقية السينمائي في 1 سبتمبر/ أيلول، تؤدي النجمة بينيلوبي كروز دور إحدى امرأتين تتقاطع حياتهما في المستشفى قبل أن تلد كل منهما.

وقد صممت الصورة الدعائية بحيث تبدو وكأنها عين بشرية تذرف دمعة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ألمودوبار مع بينيلوبي كروز بطلة فيلمه الأخير

وقال متحدث باسم فيسبوك "لقد أزلنا أكثر من نسحة من هذه الصورة في البداية لتعارضها مع مبادئنا بخصوص العري".

واستدرك بالقول "لكننا نقدم استثناءات بالسماح بالعري في حالات معينة، منها حين يكون هناك سياق فني واضح".

"لذلك أعدنا المنشورات التي تتداول ملصق فيلم ألمودوبار إلى إنستغرام، ونعتذر حقا عن أي إرباك".

وكان بعض المستخدمين قد نشروا الصور وروجوها في تحد للحظر.

وعبر خين مصمم الملصق عن شكره العميق لكل من ساهم في تحدي الحظر، وشكر المخرج ألمودوبار والشركة المنتجة للفيلم "إلديسيو" بسبب "شجاعتهم، وتماسكهم وإيمانهم بالحرية".