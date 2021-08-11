جوني ديب: مؤسسة تكافح العنف الأسري تحتج على تكريم النجم الأمريكي في مهرجان سينمائي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جوني ديب في مهرجان برشلونة السينمائي الدولي في أبريل / نيسان الماضي

انتقدت مؤسسة خيرية رائدة في مجال مكافحة العنف الأسري القائمين على مهرجانين سينمائيين كبيرين في أوروبا لقرارهم تكريم جوني ديب في فعالياتهما المقبلة.

ومن المقرر أن يكرم ديب، الذي خسر قضية تشهير العام الماضي ضد مقال وصفه بأنه "يضرب زوجته"، في مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أيضا أن يحصل الممثل والمخرج الأمريكي على جائزة "دونوستيا" من مهرجان "سان سيباستيان" السينمائي الإسباني في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت مؤسسة Solace Women's Aid الخيرية إن هذه الجوائز "مضللة" و "مهينة".

وأعلن مهرجان "سان سيباستيان" السينمائي يوم الاثنين أن ديب سيحصل على "أعلى جائزة فخرية" في 22 سبتمبر/أيلول.

وأشادت بأن ديب يعد "أحد أكثر الممثلين الموهوبين والمتنوعين في السينما المعاصرة" ويتمتع بشهرة في تجسيد "الأدوار غير المعتادة دائما".

وقال مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي في جمهورية التشيك إنه سيحتفل بـ "مسيرة الممثل الواسعة وإرثه الدائم".

ووصفه المهرجان بأنه "فنان متعدد الأوجه" و"أيقونة السينما المعاصرة" وسوف يجري تكريمه في المهرجان الذي يستمر من 20 إلى 28 أغسطس/آب.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نفى النجم الاعتداء على زوجته أمبر هيرد التي طلقها في عام 2017

وكان ديب قد نفى الاعتداء على زوجته السابقة أمبر هيرد، بيد أن قاضي المحكمة العليا حكم العام الماضي بأن مقال صحيفة "ذا صن" كان "صحيحا إلى حد كبير"، ولم تكن المحاكمة جنائية.

وقالت إيرين مانسيل، مديرة الشؤون العامة في المؤسسة الخيرية، في ردها على إعلان المهرجان الإسباني: "عندما يُكرّم مرتكبو العنف الأسري بما حققوه من إنجازات مهنية على الرغم من الأدلة على اعتدائهم على شركاء حياة حاليين أو سابقين، فإن ذلك يبعث برسالة مضللة للضحايا الناجيات بأن الإساءة لا تهم".

وأضافت: "إن قرار منح جائزة الإنجاز مدى الحياة تعد إهانة بشكل خاص في أعقاب عام تصاعد فيه العنف المنزلي في ظل التدابير اللازمة لمكافحة جائحة عالمية (كورونا)".

وقالت شركة "ريسبكت"، التي تدير خطا ساخنا لتقديم المساعدة النفسية لمرتكبي العنف الأسري، في يونيو / حزيران إنها شهدت زيادة بنسبة 27 في المئة في عدد المكالمات التي تلقتها منذ بدء تدابير الإغلاق الأولى في بريطانيا.

وتعرض المشوار الفني لديب لانتقادات منذ محاولته الفاشلة لمقاضاة صحيفة "ذا صن"، واستبعد النجم، البالغ من العمر 58 عاما، من دوره في فيلم "الوحوش المذهلة"، فضلا عن تحديات في فيلم آخر بعنوان"ميناماتا".

وفي خطاب الشهر الماضي، أعاد نشره موقع "ديدلاين"، انتقد أندرو ليفيتاس، مخرج فيلم "ميناماتا"، شركة مترو غولدن ماير بأن "قلقها بشأن ... القضايا الشخصية لممثل في فيلم قد ينعكس عليهم بشكل سلبي".

صدر الصورة، Vertigo Releasing التعليق على الصورة، جوني ديب مع الممثلة اليابانية مينامي في فيلم "ميناماتا"

وعلى الرغم من ذلك، فإن فيلم "ميناماتا"، الذي يلعب فيه ديب دور المصور الصحفي الشهير وليام يوجين سميث، سيُطرح في دور السينما في بريطانيا هذا الأسبوع.

كما سُمح بعرض فيلم آخر من أفلام ديب، وهو فيلم الجريمة والإثارة "مدينة الأكاذيب"، هذا العام، بعد تأجيل دام 30 شهرا من إصداره.

وواصل ديب العمل مع "كريستيان ديور" بعد حكم المحكمة، وظهر في حملات إعلانية لعطر "سوفاج".

ويحظى ديب بقاعدة جماهيرية مخلصة وعاطفية تنشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي آراء يصاحبها هاشتاغ "العدالة لجوني ديب".

وقال أحد مستخدمي تويتر إن الجوائز التي حصل عليها (ديب) من المهرجان أظهرت أن "المنتجين والمخرجين في جميع أنحاء أوروبا سيكونون أكثر من سعداء للعمل مع جوني في المستقبل القريب".