آر كيلي: محاكمة المغني الأمريكي بتهم اعتداء جنسي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كيلي عند وصوله إلى جلسة استماع في شيكاغو في 2019.

تبدأ محاكمة المغني الأمريكي، آر كيلي الحائز على جائزة غرامي، في محكمة اتحادية في ولاية نيويورك الأربعاء.

ويتهم نجم الموسيقى الشعبية ذات الأصول الإفريقية الأمريكية بالابتزاز، والاعتداء الجنسي، والرشوة، وهي تهم ينفيها.

وترجع بعض الادعاءات ضد المغني، واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي، إلى أكثر من عقدين.

وإذا أدين بتلك التهم فيمكن أن يُحكم عليه بالسجن لعدة عقود.

ما التهم الموجهة إليه؟

يتهم كيلي وأعضاء حاشيته بتجنيد النساء والفتيات القاصرات للقيام بأفعال جنسية غير قانونية مع المغني.

ويعود هذا إلى بداية مسيرته المهنية في التسعينيات وخصوصاً مطارداته للفتيات المراهقات حسب قول الإعاء..

ويواجه المغني البالغ من العمر 54 عاما حاليا عددا من التهم في الولايات المتحدة، من بينها الاعتداء الجنسي، وإساءة معاملة القصر، والتقاط صور غير لائقة للقصر، وابتزاز الأموال، وعرقلة سير العدالة.

ولكنه نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، واجه المغني تهما جنسية كثيرة في التسعينيات.

ولا تعد ادعاءات الاعتداء الجنسي جديدة بالنسبة إليه، فهو يواجهها منذ أكثر من 20 عاما.

لكن المرة الوحيدة التي واجه فيها اتهامات جنائية كانت في عام 2008 وجرت تبرأته منها.

وكان كيلي نفسه ضحية لاعتداء جنسي وهو طفل، وذكر بالتفصيل في سيرته الذاتية كيف اغتصبه أحد أفراد أسرته، عندما كان في الثامنة من عمره.

ما أحدثالتطورات؟

ويحتجز كيلي منذ يوليو/تموز 2019، بعد رفض طلب الإفراج عنه بكفالة في الشهر التالي.

التعليق على الصورة، وصول فريق الادعاء إلى المحكمة في بروكلين.

وفي مارس/آذار 2020 ، صادر مدعون أكثر من 100 جهاز إلكتروني، من بينها هواتف ذكية، وأجهزة آيباد، وأقراص صلبة من منشأة تخزين تحتوي على معدات خاصة به.

ثم اتُهم زملاؤه بمحاولة التأثير على الشهود وتخويفهم في أغسطس/آب من ذلك العام، وبعد فترة وجيزة تعرض المغني نفسه للهجوم أثناء نومه من قبل زميل له في سجن ميتروبوليتان بشيكاغو.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كتب كيلي أغاني للمغنية الأمريكية عالية

وفي يونيو/حزيران 2021، وقبل شهرين فقط من الموعد المقرر لبدء محاكمته، طلب محامو كيلي الانسحاب من القضية.

وقال ستيف غرينبيرغ، ومايكل ليونارد إنه "من المستحيل" بالنسبة إليهما العمل مع اثنين من المحامين الجدد الذين وكلهم النجم.