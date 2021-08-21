فيلم جيمس بوند: عرض "لا وقت للموت" الشهر المقبل بعد تأجيله 3 مرات بسبب فيروس كورونا

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من المقرر عرض أحدث أفلام "جيمس بوند" في لندن الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا.

ويرى نقاد أن الإعلان عن إقامة العرض الأول لفيلم "لا وقت للموت" جاء ردا على التكهنات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مرجحة تأجيل العرض للمرة الرابعة.

ومن المتوقع أن يطرح الفيلم، الذي يظهر فيه النجم دانييل كريغ في شخصية بوند للمرة الأخيرة، في دور العرض في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونُشرت تغريدة على حساب سلسلة أفلام بوند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقول إن العرض الخاص الدولي للفيلم الذي أنتجته يونفيرسال بيكتشر وإم جي إم سيكون في 28 من سبتمبر/ أيلول المقبل، أي قبل يومين من طرحه رسميا في دور عرض السينما في المملكة المتحدة في 30 من الشهر المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يُطرح الفيلم في دور العرض في الولايات المتحدة في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد أن تأجل عرض الفيلم من إبريل/ نيسان 2020 عدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق دور العرض حول العالم وفرض قيود على القدرة الاستيعابية لها من الجمهور في مارس/ آذار 2020.

وتُعد سلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر الأفلام شعبية في هوليوود، إذ حقق فيلم "سبكتر" في عام 2015 إيرادات بلغت حوالي 880 مليون دولار، في حين حقق فيلم "سكاي فول" في 2012 إجمالي إيرادات دولية تجاوزت المليار دولار.

صدر الصورة، UNIVERSAL التعليق على الصورة، يجسد دانييل كريغ للمرة الأخيرة شخصية العميل السري البريطاني

وتقدر تكلفة إنتاج فيلم جيمس بوند الجديد بـ200 مليون دولار، وسيشهد آخر ظهور لدانييل كريغ في شخصية العميل السري البريطاني جيمس بوند، وهو أيضا من أهم الأفلام التي ينتظرها جمهور السينما هذا الخريف.

وتسببت السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في ارتفاع في عدد الحالات الجديدة والوفيات بسبب الوباء في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، مما أثار مخاوف حيال ما إذا كان جمهور السينما سيأمنون على أنفسهم من العدوى أثناء الجلوس في صالات العرض.

وسجلت إيرادات أفلام هامة، منها "الأرملة السوداء" و"سويسايد سكواد"، أرقاما مخيبة للآمال، إذ لجأت شركات الإنتاج في هوليود إلى عرض تلك الأعمال السينمائية عبر منصات العرض الإلكترونية على الإنترنت.