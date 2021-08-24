توم كروز "يهبط من السماء" في حديقة عائلة بريطانية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، ALISON WEBB التعليق على الصورة، هبطت طائرة كروز في حديقة عائلة أليسون ويب

لم تتوقع عائلة بريطانية أن تؤدي موافقتها على هبوط مروحية اضطراريا في حديقة منزلها إلى مقابلة واحد من أبرز نجوم هوليوود.

وأُبلغت أليسون ويب، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة وركشير، أن شخصا مهما، لم يُذكر اسمه، بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق.

واتضح أن هذا الشخص هو الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، الموجود حاليا في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة "مهمة مستحيلة".

والتقط كروز بعض الصور مع أفراد العائلة، كما منح أطفال ويب وأطفال شريكها جولة بالطائرة.

صدر الصورة، ALISON WEBB التعليق على الصورة، كانت المروحية بحاجة إلى مكان للهبوط لأن المطار القريب مغلق

ويجري تصوير مشاهد من الجزء الأحدث من سلسلة "مهمة مستحيلة"، الذي تشارك في بطولته النجمة هايلي أتويل، في مركز غراند سنترال التجاري في برمنغهام.

وقالت ويب إنها أُخبرت أن "شخصية هامة متأخرة عن موعد" بحاجة إلى حقلها للهبوط فيه بطائرة مروحية لأن مطار كوفنتري القريب مغلق مؤقتا.

وأضافت: "ظننت أنه سيكون من الشيق للأطفال أن يشاهدوا المروحية تهبط في الحديقة".

"وصل (توم كروز) وخرج من الطائرة، وكان الموقف مذهلا".

"توجه مباشرة للتحدث إلى الأطفال، ثم توجه إلينا وحيّانا بمرفقه (بدلا من المصافحة بسبب انتشار فيروس كورونا) وقال لنا شكرا جزيلا".

"ثم قال إن بوسع الأطفال استقلال المروحية إذا أرادوا ذلك".

واصطحب الطيّار الأطفال في جولة، فيما توجه كروز لحضور اجتماع.

وقالت ويب "تبيّن أنه يوم رائع"، مضيفة "كان موقفا سرياليا. مازلت لا أصدق أنه حدث".

وأفاد العشرات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي برؤية كروز (59 عاما) وأتويل أثناء التصوير في مركز غراند سنترال التجاري.

وقد أُغلق جزء من المركز التجاري مؤقتا بينما يجري تصوير مشاهد من الجزء السابع من سلسلة أفلام الإثارة.