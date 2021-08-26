بعد 39 عاماً... عودة فرقة Abba بجولة هولوغرام

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Anders Hanser Publishing التعليق على الصورة، تعد فرقة آبا السويدية واحدة من أكبر فرق البوب المشهورة عالميا

أعلنت فرقة Abba الشهيرة عن حدث مهم، قبيل عودتها المنتظرة الأسبوع المقبل، بأول إصدار موسيقي جديد لها منذ 39 عاماً.

إذ أطلقت الفرقة السويدية، صباح الخميس، موقعاً إلكترونياً جديداً بعنوان Abba Voyage، يطلب من المعجبين تسجيل اهتمامهم بالمشروع الجديد.

ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن جولة موسيقية طويلة الأمد لأعضاء الفرقة، ولكن بتقنية الهولوغرام، الأمر الذي كانت الفرقة قد أعلنته عام 2016.

ومن المتوقع أيضاً أن تُصدر الفرقة خمس أغان جديدة مخصصة لهذا العرض الموسيقي المرتقب.

تتألف الفرقة من الرباعي أغنيتا فالتسكوغ، وآنا فريد لينغستاد، وبيورن ألفياوس، وبيني أندسون، وقد عاوا إلى الاستوديو عام 2018، ووعدوا بأغنيتين جديدتين في وقت لاحق من ذلك العام.

لكن إصدار الأغنيتين تأخر مراراً وتكراراً، لذلك تخطط الفرقة الآن لإصدار خمسة أغانٍ لشكر المعجبين على صبرهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكد ألفياوس أن الأغاني ستصدر "بالتأكيد" هذه السنة.

وعرض موقع آبا فوياج الإلكتروني الذي أطلق صباح الخميس، صورة مشفرة لأربعة كواكب متوهجة، بجوارها تاريخ 2 سبتمبر/ أيلول.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، سيشمل العرض نجوم الفرقة يؤدون أغانيهم الشهيرة مثل "واترلو"، و"دانسنغ كوين"، و"ماما ميا".

وقالت الصحيفة إن الصور المجسمة لأعضاء الفرقة ستُبث على خشبة مسرح مُعد في مسرح شرق لندن، حيث سيتاح للجمهور مشاهدة فيلم وثائقي عن عودة الفرقة.

وفي حديثه إلى بي بي سي خلال المراحل الأولى من إنتاج العرض، قال ألفياوس إن فكرة هذا العرض قدمها للفرقة سايمون فولر، مدير فرقة سبايس غيرلز.

وأضاف "لقد جاء فولر إلى ستوكهولم وقدم لنا فكرة أنه يمكننا عمل نُسَخ رقمية متطابقة لنا في سن معينة وأن هذه النُسَخ يمكن أن تذهب في جولة وتغني أغانينا، كما تعلمون، مستخدمين تقنية مزامنة الشفاه".

وأردف: "لقد صحبت هذا المشروع منذ البداية حتى منتصف الطريق، إنه بالفعل شيء خيالي ومحير للعقل بروعته".

وبحسب ما ورد، فقد صُور المشروع في استوديوهات إيلينغ في لندن العام الماضي.

تشكلت فرقة آبا الغنائية عام 1972، ونالت شهرة بعد فوز أغنيتها واترلو في مسابقة يوروفيجين عام 1974، وباعت الفرقة ما يقرب الـ 400 مليون نسخة من الألبوم حول العالم.

أما المسرحية الموسيقية المستوحاة من أغنيتهم المشهورة "ماما ميا"، والتي أنتجها ألفياوس وأندرسون، فقد شاهدها أكثر من 50 مليون شخص.

وكانت آخر جلسات تسجيل للفرقة عام 1982، لأغنيتي "أندر أتاك" و"ذا داي بيفور يو كيم"، اللتين حققتا انتشاراً واسعاً، وصدرتا في آخر ألبومات الفرقة "ذا سينغلز".