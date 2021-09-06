نساء ينظمن حفل "زواج" من أشجار في مدينة بريستول البريطانية

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، MARK SIMMONS التعليق على الصورة، أكثر من 70 امرأة أقمن حفل زواج من أشجار ناضجة في بريستول غربي إنجلترا

أعلنت 70 امرأة على الأقل "الزواج" من عشرات الأشجار في حفل أقيم في منطقة بريستول غربي إنجلترا.

واستهدف الحفل تسليط الضوء على خطط لبناء 166 وحدة سكنية مكان أشجار على أرض قريبة من ميناء بريستول.

وقالت صاحبة فكرة الحفل، سيوبهان كيرانز، إنها تأمل أن تصل رسالة هذا الحفل الزيجي وهي أن "الأشجار هي شريكنا مدى الحياة".

وقالت بلدية بريستول إنها لم تستطع التعليق، لأن طلبا للتخطيط السكني تم تقديمه ويُنظر فيه حاليا.

وارتدت العرائس المشاركات في الحفل فساتين زفاف تعبر عن ثقافات مختلفة في زواج رمزي من 74 شجرة.

صدر الصورة، MARK SIMMONS التعليق على الصورة، منظمو الحفل يقولون إنهم استلهموا فكرته من نساء في الهند يحتضنّ الأشجار لحمايتها من القطع

وقالت سوزان هاكيت، إحدى العرائس المشاركات في الحملة: "الزواج من شجرة معنى كبير. المسألة ليست مجرد إيماءة عاطفية؛ إنها مسألة ذات دلالة رمزية".

وأضافت هاكيت: "الأشجار نماذج أصيلة للحب غير المشروط، والذي يتناسب مع فكرة الزواج والذي يمتد مدى الحياة، والتنفس أيضا كذلك".

وقالت هاكيت: "بريستول تحتاج إلى أشجار ناضجة أكثر مما تحتاج إلى مساكن خاصة فارهة".

واستلهم منظمو الحفل فكرته من نساء حركة الشيبكو التي ظهرت في الهند في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت النساء تحتضن الأشجار في منطقة الهيمالايا لحمايتها من القطع.

ولم تتم الموافقة حتى الآن على طلب التخطيط السكني الذي تقدمت به شركتا غورام هومز وهيل للتطوير العقاري، وذلك لبناء 166 وحدة سكنية، بينما تسلّم مالكو موقع بالتيك وارف كارافان -الذي يضم 74 شجرة- إخطارًا من البلدية بالمغادرة.

صدر الصورة، JAMES BARKE التعليق على الصورة، المنظمون يعربون عن خشيتهم إزاء خطط تستهدف بناء 166 وحدة سكنية في موقع بالتيك وارف كارافان

وينطوي التخطيط السكني المقدّم على إزالة عدد من الأشجار، لكن مجموعة "أنقذوا أشجار بالتيك وارف"، و"منتدى أشجار بريستول" انتقدا ما وصفاه بانعدام الشفافية حول ما يتعلق بعدد الأشجار المزمع قطعه وموعد ذلك القطع.

ويقول أستاذ الطب التجديدي بجامعة بريستول، جون تارلتون: "بمجرد الموافقة على طلب التخطيط السكني المقدم، يكون الوقت قد فات؛ لا أحد سيخالف القرار. هذا هو ما سيحدث: ستذهب الأشجار ولن يكون بوسعنا عمل الكثير".